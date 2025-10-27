بعد صدمة الكلاسيكو.. جوان لابورتا يزور تدريبات برشلونة لدعم فليك وجلسة خاصة مع يامال

في خطوة سريعة لاحتواء تداعيات الهزيمة في الكلاسيكو، ظهر رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، ظهر يوم الإثنين في مقر المدينة الرياضية "جوان جامبر". جاءت هذه الزيارة بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على الخسارة التي تعرض لها الفريق بنتيجة هدفين لهدف أمام الغريم التقليدي ريال مدريد على أرض ملعب سانتياجو برنابيو، وهي النتيجة التي وسعت الفارق في صدارة الدوري الإسباني إلى خمس نقاط كاملة لصالح النادي الملكي.

لم تكن الزيارة لغرض تأنيب اللاعبين أو عقد اجتماع جماعي متوتر، بل كانت، على العكس تمامًا، رسالة دعم وتأكيد على الثقة في المشروع الذي يقوده المدرب الألماني هانز فليك. قضى لابورتا وقتًا مطولًا في المنشآت، في محاولة لرفع الروح المعنوية للفريق الذي يشعر بالإحباط بعد خسارة ست نقاط محتملة أمام منافسه المباشر، مؤكدًا أن الموسم ما زال طويلًا وأن ثقة الإدارة في الجهاز الفني واللاعبين لم تتزعزع.