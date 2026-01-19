Getty
بعد رسالته إلى نيمار .. بيكيه يكشف موقف ميسي من الالتحاق بدوري الملوك
بيكيه ودوري الملوك
حقق دوري الملوك، الذي ساعد في إطلاقه بطل كأس العالم بيكيه، نجاحًا باهرًا، حيث تم بناء قاعدة جماهيرية في جميع أنحاء العالم مع استمرار توسع العلامة التجارية.
ساعدت كأس العالم للأمم في البرازيل، مع تأكيد وصول البلد المضيف وشيلي إلى النهائي، في رفع مستوى المنافسة إلى أبعد من ذلك.
ويساعد النمو الهائل في أعداد الجماهير على جذب أسماء لامعة إلى هذا الحدث. وقد شارك نيمار بنفسه، إلى جانب زميله البرازيلي كاكا. وربما يتم في النهاية ضم أكبر الأسماء، حيث يُعتبر ميسي أحد اللاعبين الذين قد ينضموا في المستقبل.
- GOAL/Getty
ما قاله نيمار عن ميسي في دوري الملوك
في حديثه في بودكاست في البرازيل، قال نيمار إن ميسي أعرب عن رغبته في المشاركة في دوري الملوك بعد أن أبدى اهتمامًا بكأس العالم للأمم. وادعى أن نجم برشلونة قد يظهر "في نصف النهائي أو النهائي". وتابع قائلاً: "كتب لي وسألني عما إذا كان بإمكانه الحضور. أخبرته أنني سأتحقق مما إذا كانت المقاعد كاملة. قد يأتي ميسي".
لم يشارك ميسي في نهائي كأس الأمم، لكن بيكيه قال قبل ذلك الحدث عندما سُئل عن الشائعات التي أطلقها زملاؤه السابقون في كامب نو: "اسأل نيمار، فهو من أطلقها، أليس كذلك؟"
وتابع حديثه عن مشاركة ميسي قائلاً: "سنرى ما إذا كان هناك احتمال أن يشارك في دوري الملوك يوماً ما، بالنسبة لي سيكون ذلك حلمًا بالطبع، لأننا نحب أن يكون لدينا الأفضل، ولقد قلت ذلك دائماً، إنه الأفضل في تاريخ هذه الرياضة، لذا فإن وجوده معنا سيكون أمرًا رائعًا".
كينجز ليج تريد المزيد من النجوم مثل ميسي
بينما ظل متحفظًا بشأن ميسي، لم يخف بيكيه رغبته في جذب المزيد من الأسماء الشهيرة إلى دوري الملوك. وأضاف اللاعب الدولي الإسباني السابق: "لقد كنت محظوظًا بما يكفي لأتمكن من اللعب مع أفضل اللاعبين في العالم. مع جميع أنواع الزملاء. ستكون هناك دائمًا فرصة لهم للمشاركة. عندما تلعب، يكون الأمر أكثر تعقيدًا، ولكن عندما تنهي مسيرتك، يكون الأمر مختلفًا".
وقد سبق أن تحدث عن إمكانية توجيه دعوة إلى ميسي، الذي يلعب حاليًا في الولايات المتحدة مع بطل كأس MLS إنتر ميامي، ووقع عقدًا جديدًا حتى عام 2028: "نحن نحاول جذب جميع الأساطير الكبار من عالم كرة القدم التقليدية. وميسي هو الأعظم بينهم جميعًا. في الوقت الحالي، لا يزال لاعبًا نشطًا، ويلعب لإنتر ميامي. ولكن عندما يتقاعد، قد تتاح لنا الفرصة لدعوته".
وقد ردد المهاجم السابق لمانشستر سيتي وبرشلونة سيرخيو أجويرو، الذي يشغل منصب رئيس أحد فروع دوري الملوك العالمي - إلى جانب نيمار وروبرت ليفاندوفسكي - صدى مشاعر بيكيه عندما قال عن زميله الأرجنتيني ميسي: "لم نتحدث عن ذلك. أعتقد أن الأمر معقد بعض الشيء في الوقت الحالي بسبب الجدول الزمني، لكنني آمل أن يلعب معنا يوماً ما. لقد لعب العديد من النجوم ويرغب المزيد في الانضمام إلينا. لقد رأينا تشيتشاريتو [خافيير هيرنانديز] ورونالدينيو و[أندريا] بيرلو و[أندري] شيفتشينكو و[إيكر] كاسياس يلعبون مع بعض الفرق الأخرى.
وأضاف: ""هناك الكثير من اللاعبين الراغبين [في تمثيل كونيسبورتس]، لكن من الواضح أنه بسبب التوقيت والمسافات، لم يكن ذلك ممكنًا للكثير منهم، لكن هناك العديد من اللاعبين السابقين المهتمين باللعب. الأمر يتعلق فقط بإيجاد التواريخ المناسبة".
- Kings League
قواعد دوري الملوك: لماذا يتم بناء قاعدة جماهيرية عالمية؟
وأضاف بيكيه عن النجاح الذي حققته مسابقة دوري الملوك لكرة القدم السباعية، مع قواعدها الفريدة - التي تشبه تعزيزات قوة ألعاب الفيديو، مثل بطاقة "الهدف المزدوج" و"الركلات الجزائية العكسية" - مما ساعد على تعزيز جاذبيتها الجماهيرية: "كنا نعلم أن البرازيل بلد يمكن أن ينجح فيه مشروع البطولة. كرة القدم السباعية تُلعب كثيرًا، وعلى مستوى الشبكات الاجتماعية هناك استهلاك كبير جدًا. محبوها كثيرون ومتصلون ببعضهم البعض. نحن منتج مصمم ليكون كرة قدم حقيقية، ولكنه يشبه أيضًا لعبة فيديو".
