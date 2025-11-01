AFP
بعد جدل الكلاسيكو.. حكم "لأول مرة في الليجا" يقود مباراة برشلونة القادمة!
- Getty Images Sport
حكم مبتدئ "في الدرجة الأولى" لمباراة برشلونة وإلتشي
قررت لجنة الحكام إسناد إدارة مباراة برشلونة وإلتشي إلى الحكم ميجيل سيسما، القادم من لا ريوخا في شمال إسبانيا، والذي ظهر لأول مرة هذا الموسم في الدرجة الأولى. وسوف يعاونه في غرفة تقنية الفيديو (VAR) الحكم بابلو جونزاليس فويرتيس.
وتحظى المباراة بأهمية كبيرة، خاصة للفريق الكتالوني، لأنهم بحاجة للنقاط الثلاث حتى لا يبتعدوا أكثر عن صدارة الدوري الإسباني، بعد خسارة مواجهة الكلاسيكو في الجولة الماضية أمام ريال مدريد.
وهذه المباراة مهمة جدًا في مسيرة الحكم الشاب، لأنها تمثل ظهوره الأول مع الفريق الكتالوني في الفئة العليا، التي صعد إليها هذا الموسم للتو.
وهي المواجهة السادسة التي يديرها في الدرجة الأولى، وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هذه أول مباراة يديرها لأحد الفريقين الكبيرين، حيث لم يتم تعيينه بعد لإدارة أي مباراة لريال مدريد.
كان ظهوره الأول في مباراة ألافيس وليفانتي في أغسطس الماضي ضمن الجولة الأولى من الدوري.
ومع ذلك، ستكون هذه هي المرة السابعة التي يدير فيها مباراة لفريق إلتشي حتى الآن، والمفارقة أن الفريق لم يخسر من قبل مع صافرته (حقق خمس انتصارات بالإضافة إلى تعادل واحد).
المرة الأخيرة التي أدار فيها مباراة لإلتشي كانت هذا الموسم بالفعل في الفئة العليا في الفوز على أرضه بهامش ضئيل (1-0) أمام أوفييدو في الجولة الخامسة من الدوري التي أقيمت في 21 سبتمبر الماضي.
أول مباراة بعد عاصفة الكلاسيكو
يزيد من صعوبة المباراة على الحكم ميجيل سيسما أنها تأتي بعد الجدل التحكيمي الهائل الذي أعقب موقعة الكلاسيكو على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأحد الماضي 26 أكتوبر 2025، وأداره الحكم سيزار سوتو جرادو، وشهدت المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1 عدة قرارات محورية.
كانت أبرز الاعتراضات من جانب برشلونة تتمحور حول هدف الفوز الذي سجله جود بيلينجهام، حيث طالب الفريق الكتالوني بوجود خطأ مسبق لصالح باو كوبارسي قبل وصول الكرة إلى بيلينجهام، وهو ما لم يحتسبه سوتو جرادو ولا حكم الفيديو المساعد (VAR).
بالإضافة إلى ذلك، طالب لاعبو برشلونة بركلة جزاء لصالح رونالد أراوخو بعد دفعة من داني كارباخال داخل المنطقة، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.
وشهدت المباراة أيضاً تدخلات عديدة من تقنية الفيديو؛ حيث ألغى سوتو جرادو ركلة جزاء كان قد احتسبها لريال مدريد في الدقائق الأولى بعد مراجعته للشاشة، بينما احتسب ركلة جزاء أخرى لريال مدريد لاحقاً بداعي وجود لمسة يد على إريك جارسيا (والتي أهدرها كيليان مبابي). وانتهى اللقاء وسط توتر كبير واعتراضات واسعة على أداء سوتو جرادو، الذي أشهر البطاقة الحمراء لبيدري قبل صافرة النهاية، كما طرد حارس ريال مدريد البديل "أندري لونين" لتورطه في مشاجرة بعد انتهاء المواجهة.
- AFP
ما هو القادم لبرشلونة؟
يبدأ برشلونة مرحلة مزدحمة ومليئة بالتحديات في الأسابيع المقبلة مما يضع عليه الكثير من الضغوط في ظل أزمة الإصابات وغياب لاعبين محوريين، حيث يستعد الفريق الكتالوني لخوض سلسلة من المواجهات القوية والحاسمة على المستويين المحلي والأوروبي.
ففي البداية، يلتقي برشلونة مع فريق إلتشي مساء الغد، الأحد، في مباراة يسعى من خلالها المدرب هانسي فليك إلى استعادة التوازن بعد الخسارة الأخيرة أمام ريال مدريد، وإعادة الثقة للاعبين، خصوصًا في ظل تراجع الأداء الهجومي مؤخرًا. وتُعد مواجهة إلتشي فرصة مثالية لبرشلونة للعودة إلى سكة الانتصارات، قبل الدخول في أجواء البطولات الأوروبية.
وبعدها مباشرة، يخوض الفريق اختبارًا أوروبيًا صعبًا أمام كلوب بروج البلجيكي، مساء الأربعاء الموافق 5 نوفمبر، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. ويأمل فليك في أن يقدم فريقه أداءً مقنعًا على الصعيد القاري، لا سيما بعد الانتقادات التي طالت بعض اللاعبين في المباريات الأخيرة بسبب ضعف الفاعلية أمام المرمى.
ثم يواصل برشلونة رحلته في الدوري الإسباني بمواجهة خارج الديار أمام سيلتا فيجو يوم الأحد 9 نوفمبر، وهي مباراة تُعد من أصعب المحطات للفريق في الفترة المقبلة، نظرًا لقوة سلتا على ملعبه وصعوبة اللعب في أجواء فيجو.
وبعد هذا الزخم من المباريات، سيحصل برشلونة على فترة راحة قصيرة بسبب التوقف الدولي، حيث يلتحق عدد كبير من لاعبيه بمنتخباتهم الوطنية، وعلى رأسهم لامين يامال وغيره مع المنتخب الإسباني، الذي سيخوض حينها مباريات ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
إعلان