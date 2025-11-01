بعد جدل الكلاسيكو.. حكم "لأول مرة في الليجا" يقود مباراة برشلونة القادمة!

قررت لجنة الحكام إسناد إدارة مباراة برشلونة وإلتشي إلى الحكم ميجيل سيسما، القادم من لا ريوخا في شمال إسبانيا، والذي ظهر لأول مرة هذا الموسم في الدرجة الأولى. وسوف يعاونه في غرفة تقنية الفيديو (VAR) الحكم بابلو جونزاليس فويرتيس.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة، خاصة للفريق الكتالوني، لأنهم بحاجة للنقاط الثلاث حتى لا يبتعدوا أكثر عن صدارة الدوري الإسباني، بعد خسارة مواجهة الكلاسيكو في الجولة الماضية أمام ريال مدريد.

وهذه المباراة مهمة جدًا في مسيرة الحكم الشاب، لأنها تمثل ظهوره الأول مع الفريق الكتالوني في الفئة العليا، التي صعد إليها هذا الموسم للتو.

وهي المواجهة السادسة التي يديرها في الدرجة الأولى، وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هذه أول مباراة يديرها لأحد الفريقين الكبيرين، حيث لم يتم تعيينه بعد لإدارة أي مباراة لريال مدريد.

كان ظهوره الأول في مباراة ألافيس وليفانتي في أغسطس الماضي ضمن الجولة الأولى من الدوري.

ومع ذلك، ستكون هذه هي المرة السابعة التي يدير فيها مباراة لفريق إلتشي حتى الآن، والمفارقة أن الفريق لم يخسر من قبل مع صافرته (حقق خمس انتصارات بالإضافة إلى تعادل واحد).

المرة الأخيرة التي أدار فيها مباراة لإلتشي كانت هذا الموسم بالفعل في الفئة العليا في الفوز على أرضه بهامش ضئيل (1-0) أمام أوفييدو في الجولة الخامسة من الدوري التي أقيمت في 21 سبتمبر الماضي.