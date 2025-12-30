Getty Images
بعد تلقيه 60 ألف يورو من مبابي.. معاقبة شرطي فرنسي بإحالته للتقاعد المبكر "الإجباري"!
القصة الكاملة
تعرض شرطي مكلف بأمن المنتخب الفرنسي لعقوبة تأديبية من قبل المديرية العامة للشرطة الوطنية، تمثلت في إحالته للتقاعد المبكر (الإجباري) بعد تلقيه هدية من كيليان مبابي، وذلك وفقاً لما علمته وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء من مصادر مقربة من القضية، وهو ما يؤكد معلومات نشرتها صحيفة "لو موند".
في يونيو 2023، تلقى هذا الشرطي المعين لدى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم هدية بقيمة 60,300 يورو من القائد الحالي للمنتخب الفرنسي، مصدرها مكافأته عن كأس العالم 2022.
وقد تم الإبلاغ عن هذا المبلغ من قبل أحد المصرفيين إلى "تراكفين"، وحدة الاستخبارات المالية التابعة لوزارة المالية الفرنسية، في يوليو 2024، ما أدى إلى فتح تحقيق قضائي.
وأكد محامي (الضابط)، جان بابتيست سوفرون، لوكالة فرانس برس هذا الصيف أن "التبرع الذي تم استلامه عن كأس العالم 2022 كان مشروعاً، وتم بواسطة شيك ولم يكن من الضروري التصريح به".
وبحسب المصادر، تم استدعاء الشرطي، المتورط في إجراء إداري من قبل المفتشية العامة للشرطة الوطنية، للمثول أمام مجلس تأديبي في أكتوبر، دون أن تُفرض عليه أي عقوبة في ذلك الوقت.
ومع ذلك، وبعد بضعة أسابيع، وتحديداً في 20 ديسمبر، قررت المديرية العامة للشرطة الوطنية معاقبته بالتقاعد المبكر بسبب عدم إبلاغه إدارته بهذا التبرع، وفقاً لما أوضحته المصادر.
صديق لعائلة مبابي
وقبل هذا القرار، كان هذا الشرطي، وهو صديق لعائلة مبابي، قد طالب بحقوقه في التقاعد قبل بضعة أسابيع ليغادر الخدمة في 31 ديسمبر، بحسب المصادر، التي أوضحت أنه سيتم تعيينه من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعقد مؤقت لكأس العالم المقبلة.
وعلق محاميه جان بابتيست سوفرون، الذي سيطعن في هذه العقوبة أمام المحكمة الإدارية، قائلاً: "هذا يعد إنكاراً خطيراً لتحقيق المفتشية العامة للشرطة الوطنية، مع العلم أن التهم الأخرى، باستثناء التبرع، قد سُحبت بعد التفسيرات المقدمة أمام المجلس التأديبي، ولا سيما ما يتعلق بالعمل الخفي أو الموازي في الكاميرون".
"التبرع قانوني"
وصرح المحافظ السابق عبد العيسو، الذي يدافع عن الموظف، قائلاً: "هذه القصة لا تصمد قانونياً، لأن التبرع قانوني ولم يتم الطعن فيه، وهناك رغبة كيدية، حيث كان من المفترض أن يتقاعد القائد في 31 ديسمبر. أتساءل ما هي الدوافع لمضايقة موظف الشرطة النزيه هذا".
ولا يزال التحقيق القضائي الذي يتهم الشرطي بالعمل السري وغسل أموال التهرب الضريبي جارياً.
وتلقى أربعة ضباط آخرين 30,000 يورو لكل منهم في السياق ذاته، مما يعني إجمالي 180,300 يورو من التبرعات التي قدمها كيليان مبابي. ويؤكد المقربون منه أن "كل شيء تم مع احترام القواعد" و"دون أي مقابل".
مسيرة استثنائية لمبابي
بعيدًا عن أزمة الهدايا، يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي انتقل إلى صفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر في يوليو 2024، كتابة التاريخ بأحرف من ذهب مع منتخب بلاده "الديوك".
منذ ظهوره الدولي الأول في 25 مارس 2017 تحت قيادة ديدييه ديشان، أصبح مبابي الركيزة الأساسية للهجوم الفرنسي، حيث خاض حتى الآن 94 مباراة دولية سجل خلالها 55 هدفاً.
وتزينت مسيرته الدولية بالتتويج بلقب كأس العالم 2018، بالإضافة إلى دوري الأمم الأوروبية 2021، فضلاً عن تحقيقه لقب هداف كأس العالم 2022 برصيد 8 أهداف.
وفي أحدث مشاركاته ضمن تصفيات كأس العالم الأوروبية أواخر عام 2025، أثبت مبابي جاهزيته التامة بتسجيله هدفين في شباك أوكرانيا يوم 13 نوفمبر، وهدفاً أمام أذربيجان في أكتوبر، وهدفاً حاسماً ضد أيسلندا في سبتمبر.
ويأتي هذا التألق الدولي بالتوازي مع انفجاره التهديفي مع ناديه الإسباني في موسم 2025/26، حيث سجل 29 هدفاً في 24 مباراة بجميع المسابقات.
رغم الأداء الأسطوري في نهائي مونديال 2022، حيث سجل "هاتريك" تاريخي في شباك الأرجنتين وتوج هدافاً للبطولة برصيد 8 أهداف، إلا أن كيليان مبابي غادر الملعب بقلب مكسور بعد خسارة اللقب بركلات الترجيح.
والآن، يضع القائد الفرنسي نصب عينيه مونديال 2026 كهدف لا بديل عنه للتعويض. وتشير أرقامه الأخيرة إلى عزيمة فولاذية لقيادة "الديوك" لاستعادة العرش العالمي وتجاوز مرارة تلك الليلة في قطر.
