بعد إيقافه في دوري الأبطال .. ريال مدريد يفقد رودريجو بسبب الإصابة

أكد ريال أن رودريجو تعرض لإصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن، ويواجه الآن فترة غياب عن الملاعب. ومن المقرر أن يغيب الجناح لنحو 10 أيام، وكان عادة سيتمكن من العودة لمواجهة بنفيكا في لشبونة، حيث يستعد الطرفان لتجديد المواجهة بعدما فاز الفريق البرتغالي عليهما 4-2 ليتأهل إلى الملحق بعد مرحلة الدوري. وسيغيب رودريجو لاحقاً عن مباراتي فالنسيا وريال سوسيداد، لكنه قد يعود أمام أوساسونا في 21 فبراير.

ووفقاً لـ"ماركا"، فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على رودريجو عقوبة إيقاف مباراتين، ما يعني غيابه عن مباراتي ذهاب وإياب الدور الفاصل الإقصائي من دوري أبطال أوروبا. وذكر الجهاز الحاكم الأوروبي أن استخدام “ألفاظ مهينة ومسيئة” وُجهت إلى حكام المباراة كان سبب تشديد العقوبة.

وكتب رودريجو على وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم التالي: “بالأمس انجرفت في تلك اللحظة أثناء الاعتراض على إضاعة الوقت. هذا ليس أسلوبي في التصرف”. لم يسبق أن طُردت وأنا ألعب مع ريال مدريد، وأنا مدرك للعواقب. أعتذر للجماهير، وللنادي، ولزملائي في الفريق، وللمدرب. سنواصل متحدين ونقاتل من أجل هذا الشعار ومن أجل هذه البطولة دوري أبطال أوروبا!”