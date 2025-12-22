Getty Images Sport
بعد السجن والوعظ في الكنيسة.. داني ألفيش يعود للملاعب بعقد جديد!
تفاصيل الصفقة والعودة
كشفت شبكة "ESPN Brasil" أن داني ألفيش، البالغ من العمر 42 عاماً، بات على بعد خطوات بسيطة من أن يصبح المساهم الأكبر في نادي "سبورتينج كلوب دي ساو جواو دي فير" المنافس في دوري الدرجة الثالثة البرتغالي، ضمن "عملية خاطفة" تهدف لإعادته للمستطيل الأخضر.
يخطط الظهير الأيمن التاريخي لتوقيع عقد يمتد لستة أشهر (من يناير إلى يونيو) ليلعب النصف الثاني من الموسم، رغبة منه في ختام مشواره الكروي لاعباً نشطاً.
تأتي هذه الخطوة بعد غياب طويل بدأ في يناير 2023 إثر اتهامه واعتقاله في قضية اعتداء جنسي بإسبانيا، وهي القضية التي أبقته في السجن لمدة 14 شهراً قبل أن تبرئه محكمة العدل في كتالونيا في مارس الماضي، رغم أن النيابة العامة قد رفعت استئنافاً أمام المحكمة العليا، مما يجعل عودته محاطة بجدل قانوني وإعلامي مستمر.
الطموحات المستقبلية وواقع الفريق الجديد
على الرغم من ظهوره الأخير وهو يعظ في كنيسة إنجيلية بضواحي جيرونا، إلا أن ألفيش كان يعمل في الخفاء داخل أروقة كرة القدم الأوروبية كـ "شبه وكيل أعمال" منذ خروجه من السجن، ممهداً لهذه الخطوة التي يعتبرها بداية لمساره المستقبلي كمدرب.
المهمة الرياضية التي تنتظره في البرتغال لن تكون سهلة؛ ففريقه الجديد "ساو جواو دي فير" يقبع في المركز التاسع بالمجموعة الأولى، وهو مركز يضعه في دائرة خطر "ملحق الهبوط".
سيكون الهدف الفوري لألفيش هو إنقاذ الفريق وتجنب الهبوط، بل ومحاولة المنافسة على الصعود للدرجة الثانية، حيث لا يفصله سوى سبع نقاط عن فريق "براجا ب" صاحب المركز المؤهل، مما يعد بنهاية موسم مثيرة للجدل والترقب لأحد أكثر اللاعبين تتويجاً في التاريخ.
تفاصيل قضية اتهام داني ألفيش بالاعتداء الجنسي
اتهمت امرأة نجم برشلونة السابق بالاعتداء الجنسي عليها واغتصابها في حمام غرفة خاصة داخل ملهى ليلي في برشلونة نهاية عام 2022، وبالفعل أدين ألفيش وحُكم عليه بالسجن، لكن استغرق الأمر أكثر من عام للوصول إلى المحاكمة.
وهو ما أدى إلى قضاء الظهير السابق لكل من باريس سان جيرمان، يوفنتوس، برشلونة، 14 شهرًا في السجن، قبل إطلاق سراحه بكفالة قيمتها مليون يورو.
استأنف ألفيش ضد حكم الإدانة، وفي مارس الماضي، أقرت المحكمة العليا للعدل في كتالونيا بتبرئة داني ألفيش من تهمة الاعتداء الجنسي، التي كان قد أدين بها في وقت سابق من العام الماضي.
قضت محكمة الاستئناف في برشلونة على داني ألفيش في فبراير 2024 بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف في تلك القضية، إلى جانب قضاء 5 سنوات تحت المراقبة، وتعويض للفتاة قدره 150 ألف يورو.
وأوضحت المحكمة العليا أن شهادة الشابة لن تكون كافية لتأييد إدانة المتهم، ومن ثم يسود الحق في افتراض البراءة، وترى الحكمة أن إدانة المحكمة الأولى في تلك القضية تتضمن سلسلة من الثغرات وعدم الدقة والتناقضات، فيما يتعلق بالحقائق والتقييم القانوني.
وبناءً على ذلك، رفضت المحكمة استئناف النيابة العامة والنيابة الخاصة، بعدما سعت الجهتان إلى زيادة العقوبة المنصوص عليها في الحكم الابتدائي، وحكمت بتبرئة المتهم وإلغاء التدابير الاحترازية المفروضة وإعلان تكاليف الإجراءات.
محطات تاريخية في مسيرة ألفيش
يمتلك داني ألفيش سجلاً أسطورياً جعله أحد أكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ كرة القدم، حيث بدأت رحلته الحقيقية نحو المجد مع إشبيلية الذي قاده لتحقيق كأس الاتحاد الأوروبي مرتين. إلا أن حقبته الذهبية كانت بقميص برشلونة، النادي الذي خاض معه 408 مباريات (الأكثر في مسيرته) بعد صفقة بلغت 35.5 مليون يورو، محققاً معه 23 لقباً أبرزها 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا و6 بطولات دوري إسباني.
لم تتوقف ماكينة الألقاب عند إسبانيا، بل واصل حصد البطولات المحلية مع يوفنتوس في إيطاليا وباريس سان جيرمان في فرنسا، بالإضافة إلى فوزه بلقب "باوليستا" مع ساو باولو. وعلى الصعيد الدولي، تزينت خزانته بلقبين لكوبا أمريكا وذهبية أولمبياد طوكيو مع البرازيل. توقفت هذه الرحلة المذهلة رسمياً في 21 يناير 2023 مع نادي بوماس المكسيكي، تاركاً إرثاً كروياً نادراً من حيث الاستمرارية وحصد الذهب.
