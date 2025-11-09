بعد الرعب الذي عاشه جريليش .. نجم إيفرتون يعتمد على الكلاب لتأمين عائلته!

لم يكن قرار أوبراين وليد صدفة، بل جاء نتيجة دراسة متأنية ورغبة ملحة في الحصول على الأمن وراحة البال، ولجأ المدافع الأيرلندي إلى شركة "شابرون كي 9"، وهي شركة بريطانية رائدة أصبحت بمثابة الملاذ الأول لنجوم كرة القدم، حيث سبق لها تقديم كلاب مدربة لأسماء لامعة مثل رحيم ستيرلينج وجاك جريليش وماركوس راشفورد.

وفي حديثه مع الشركة المتخصصة، كشف أوبراين عن دوافعه قائلًا: "أعتقد كشخصية عامة، أن الأمن مهم جدًا ليس فقط من أجلك، ولكن من أجل عائلتك، والتأكد من أنه إذا كنت بعيدًا لأي سبب من الأسباب، فإن عائلتي آمنة في المنزل"، موضحًا أنه لكونه من محبي الكلاب، فإن الحصول على كلبه المدرب "نوكس" كان قرارًا لا يحتاج إلى تفكير، معتبرًا إياه خط الدفاع الأول في حالة حدوث أي طارئ، بفضل ولائه الشديد.

وأشار أوبراين إلى نقطة جوهرية، وهي أن طبيعة عمل اللاعبين ووجودهم الدائم تحت الأضواء على وسائل التواصل الاجتماعي تجعلهم أهدافًا أكثر وضوحًا وجاذبية للعصابات. وقال: "وجود نوكس يمنحنا هذا الأمان الإضافي في المنزل، بالإضافة إلى كونه حيوانًا أليفًا ودودًا للغاية عندما لا يكون في وضع الحراسة، كلاب الأمن بالنسبة لي هي المصدر الأفضل للحماية بسبب ولائها واستعدادها لحمايتك أنت وممتلكاتك".