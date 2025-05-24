بعد التقارير الإيطالية الأخيرة .. كلوب يرد بنفسه على شائعات تدريب روما

هل الألماني سيخلف رانييري؟

يورجن كلوب وضع حدا نهائيا للشائعات حول احتمال انتقاله إلى روما، ووصف الشائعات التي انتشرت في الأيام الأخيرة بأنها "كلها هراء".

خلال حدث في فيسبادن مخصص لليفربول، أوضح المدرب الألماني موقفه وأكد أنه لن يعود إلى التدريب.

كما أوضح كلوب أنه سعيد بدوره الجديد كمسؤول استراتيجي في مجموعة ريد بول، وأكّد أنه لا ينوي العودة إلى التدريب، مشيرًا إلى أن مسيرته انتهت مع تجاربه في ماينز وبوروسيا دورتموند وليفربول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما وضع وكيل أعماله، مارك كوسيك، حداً لهذه الشائعات، ووصف الأخبار المتداولة حول احتمال توصله إلى اتفاق مع النادي الروماني بأنها لا أساس لها من الصحة.

ومع ذلك، عادت فكرة التعاقد مع كلوب لتشتعل من جديد بين مشجعي روما في الساعات الأخيرة، مدعومة بشائعات ومؤشرات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والإذاعات في العاصمة.