بطل ليفربول المفضل يرشح كريستيان بوليسيتش كبديل محتمل لمحمد صلاح ويدعم نجم المنتخب الأمريكي ليثبت أن فترة لعبه مع تشيلسي كانت "مجرد عثرة صغيرة"

تمت إضافة عدة أسماء أخرى إلى قائمة المهاجمين المحتملين لليفربول، حيث يُقال إن النادي لا يزال مهتمًا بمهاجم نيوكاسل أنتوني جوردون، وهو نجم إيفرتون السابق الذي نشأ كأحد مشجعي الريدز.

وقد ذكر هيسكي اسمين آخرين من اللاعبين ذوي الأداء المتميز الذين يمكن أخذهم في الاعتبار، أحدهما يتمتع بخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع وست هام، والآخر فائز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان.

وأضاف نجم إنجلترا السابق هيسكي: "نحن نتحدث عن استبدال محمد صلاح وأعتقد أنه كجماهير عليكم أن تنظروا إلى شيء مختلف لأنكم لا تستطيعون استبدال محمد صلاح.

أتذكر أنني تحدثت في أحد المواسم مع شخص قال إن مو صلاح قد مر بموسم سيئ. كان قد سجل 25 هدفًا. كم كنت أتمنى أن أمر بموسم سيئ كهذا! نحن نتحدث عن شخص سجل أكثر من 20 هدفًا، وقرابة 30 هدفًا في الموسم الواحد على مدار 10 سنوات.

أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى شيء مختلف، وقد لا يناسب المدرب أن يكون لديه شخص مثل محمد صلاح. قد يرغب في تغيير التشكيلة. أعلم أنه كان يتحدث عن تشكيلة 4-4-2 مع خط وسط على شكل ماسة وبدون جناحين مرتفعين وعريضين، وهذا يتطلب شيئًا مختلفًا.

"لا أعتقد أنه يمكنك استبدال محمد صلاح، لكنني أحب اللاعب من باريس سان جيرمان، خفيتشا كفاراتشيليا. سيكون هو خياري المفضل.

"هل سيكون جارود بوين أقل شأنًا من محمد صلاح؟ أعتقد أن معظم اللاعبين أقل شأنًا من صلاح، لكن بصراحة بوين لاعب من نوع مختلف، وربما سيساعد التشكيل لأنه سيعمل بجدية أكبر من محمد.

"أنا لا أقول إن محمد لا يعمل بجد، لكن بوين لديه معدل عمل وأخلاقيات عمل مختلفة لأنه قادم من وست هام وقبل ذلك من الدوريات الدنيا. الأمر مختلف تمامًا. أندرو روبرتسون كان بلا شك أحد أفضل لاعبينا، وقد جاء من هال سيتي".