بسبب واقعة حارس ميلان .. قرارات قاسية محتملة من الفيفا للحد من العنصرية!

قرارات قاسية من الفيفا للقضاء على العنصرية!

يجب القضاء بشكل عاجل على المشاهد المخزية والإساءات العنصرية في الملاعب وفرض عقوبات قوية ومؤثرة على الأندية وجماهيرهم المتسببة في ذلك.

وتعرض اللاعب كيسي بالمر، لاعب خط وسط كوفنتري سيتي، يوم السبت الماضي لإساءات عنصرية من بعض جماهير شيفيلد وينزداي، وشعر النجم الجامايكي المولود في إنجلترا بالصدمة، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة: "أنا أسود وفخور وسأكون صادقًا، يبدو أن الأمور لن تتغير أبدًا بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتنا".

وبعد ساعات قليلة فقط من الواقعة المشينة في شيفيلد، تعرض حارس مرمى ميلان مايك مينيان، لنفس الإساءة العنصرية من مشجعي أودينيزي، وأكد أن مثل تلك الحوادث ستستمر بسبب عدم معالجتها بشكل مناسب.