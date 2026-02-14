Goal.com
بسبب عقد ال100 مليون .. بوادر أزمة بين ريال مدريد وفرنسا على مبابي

قبل شهور قليلة من المونديال ..

منذ عدة أسابيع، تثير الحالة البدنية لكيليان مبابي القلق، في حين أن المهاجم الفرنسي يعاني من آلام في ركبته اليسرى منذ بداية عام 2026، فإن استخدامه المتكرر من قبل ريال مدريد يثير توترات متزايدة مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

 مع اقتراب العطلة الدولية المقبلة وجولة المنتخب الفرنسي في أمريكا، أصبحت حالة كيليان مبابي الصحية موضوعًا حساسًا تختلط فيه المصالح الرياضية بالرهانات الاقتصادية.

    ريال مدريد يرفض التساهل مع كيليان مبابي

    على الرغم من آلامه المستمرة في الركبة، لا يزال كيليان مبابي يلعب مع الفريق المدريدي الذي يخوض صراعاً على لقب الدوري الإسباني.

     بعد أن أُعلن في البداية أنه لن يشارك في مباراة ريال سوسيداد في الجولة 24، أُعلن في النهاية أن المهاجم الفرنسي جاهز للعب. وأكد مدربه ألفارو أربيلوا هذا الخبر في مؤتمر صحفي: "لقد تدرب جيدًا مع الفريق وهو جاهز للعب".

     هذا القرار يوضح رغبة النادي الإسباني في الحفاظ على أهم لاعبيه الهجوميّين، حيث يظل كيليان مبابي أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في الفريق.

    تفسر عروض قائد المنتخب الفرنسي هذا الموقف. بعد أن سجل 38 هدفًا وصنع 5 تمريرات حاسمة في 31 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، يظل كيليان مبابي المرجع الهجومي لناديه. ومع ذلك، فإن هذا الاستخدام المكثف يقلق الاتحاد الفرنسي، الذي يخشى من تفاقم حالته البدنية قبل التجمعات الدولية. وفقًا للمعلومات التي نشرتها صحيفة L’Équipe ونقلتها Foot Mercato، أصبح الجدول الدولي الآن نقطة الخلاف الرئيسية بين المؤسستين.

    الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ينتقد إدارة ريال مدريد لكيليان مبابي

    بعد إصابته في الركبة في نهاية عام 2025، قصّر كيليان مبابي فترة تعافيه من أجل العودة بسرعة إلى الملاعب، وهو قرار شجعته الأوساط الرياضية في مدريد. الفكرة هي إبقاء النجم الفرنسي تحت تصرف النادي، حتى لو كان ذلك يعني منحه فترة راحة خلال العطلة الدولية المقبلة. وهو افتراض ترفضه الاتحاد الفرنسي رفضًا قاطعًا، معتبرًا كيليان مبابي عنصرًا أساسيًا في المباريات الودية المقبلة.

    فالمنتخب الفرنسي سيخوض جولة في الولايات المتحدة مع مباراتين مقررتين ضد البرازيل في بوسطن وكولومبيا في واشنطن. في هذا السياق، تكتسب مشاركة القائد بعدًا تجاريًا مهمًا. وفقًا لصحيفة "ليكيب"، ترغب شركة "نايك"، الشريك الرئيسي للاتحاد حتى عام 2034 بموجب عقد سنوي تقدر قيمته بـ 100 مليون يورو، في مشاركة كيليان مبابي في هذه الجولة. وغياب النجم سيشكل خسارة كبيرة في مجال الترويج.

    فرنسا تريد مبابي في أفضل حالاته في كأس العالم 2026

    قبل أقل من ستة أشهر من انطلاق كأس العالم 2026، أصبحت إدارة اللياقة البدنية لكيليان مبابي مسألة استراتيجية مهمة. يفضل ريال مدريد السعي وراء الألقاب المحلية والأوروبية، بينما تسعى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى الحفاظ على اللياقة البدنية لقائد هجومه استعدادًا للمباريات الدولية الكبرى. بين الضغوط الرياضية والمصالح الاقتصادية والجدول الزمني المزدحم، تتطلب الحالة الآن التوصل إلى حل وسط.

    يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المختلفة في الأسابيع المقبلة. هناك شيء واحد يبدو مؤكدًا: لن يتمكن كيليان مبابي من خوض جميع المسابقات دون تعديل حجم عمله. ستكون المناقشات المقبلة بين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والنادي المدريديستا حاسمة في تحديد إدارة اللاعب مع اقتراب المواعيد الهامة.

