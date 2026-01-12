اختراق "محرج" يورط برونو.. هاكرز يكملون مسلسل "إذلال" مانشستر يونايتد بعد وداع الكأس!

يُعرف فيرنانديش بصعوبة السيطرة على مشاعره، حيث تُطرح تساؤلات غالباً حول سلوكه داخل الملعب. ومع ذلك، فهو يدرك تماماً مسؤولياته كقائد لليونايتد. وهذا يعني الدفاع عن النادي، بدلاً من مهاجمته، في العلن.

لقد أظهر دائماً الاحترام خارج الملعب ولن يقوم أبداً بـ "إلقاء رؤسائه تحت الحافلة". ومع أخذ ذلك في الاعتبار، كان من الواضح أن هناك شيئاً غير صحيح عندما بدأت سلسلة من المنشورات في الظهور عبر حسابه بمنصة "إكس" مساء الأحد.

أول تلك المنشورات شهد قيام المتسللين (الهاكرز) بنشر: "انضموا إلى نادي ماكليسفيلد. متحمس للمستقبل". وكان ذلك بمثابة إشارة إلى فريق دوري الرابطة الوطنية الشمالية الذي فجر مفاجأة بإقصاء كريستال بالاس (حامل لقب كأس الاتحاد) من المنافسة في موسم 2025-26.

منشور آخر تم حذفه الآن حول إطلاق عملة مشفرة، ذكر الحساب فيه: "لهذا السبب أحتاج إلى تقاضي أموال أكثر".

ثم تم توجيه انتقاد للسير جيم راتكليف ومجموعة الملكية المشتركة في "أولد ترافورد" حيث نصت رسالة أخرى على: "لنتخلص من إنيوس".

ثم أصبحت المنشورات أكثر بذاءة، مع تعليقات ذات طابع جنسي عن كريستيانو رونالدو، وآخرين. ومع بدء المتسللين في التوقف، تمت مشاركة صورة لهزيمة يونايتد الشهيرة 7-0 أمام الغريم القديم لليفربول في عام 2023.

سارع "الشياطين الحمر" إلى تنبيه المشجعين بأن قائدهم لم يكن وراء سلسلة المنشورات تلك. وقالوا في بيان رسمي: "تم اختراق حساب برونو فيرنانديش على إكس. يجب على المشجعين عدم التفاعل مع أي من المنشورات أو الرسائل المباشرة".