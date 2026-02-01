"مزيفة تمامًا والأندية السعودية ستعود من أجله".. رد قاطع على انتقال برونو فيرنانديش إلى ريال مدريد!

قال رومانو على قناته على يوتيوب: "برونو فرنانديش، كانت هناك بعض التقارير حول عرض برونو فرنانديش نفسه على ريال مدريد.

"انسوا ذلك. هذا غير صحيح. هذا لن يحدث. لن يحدث على الإطلاق. لماذا؟ لأن برونو لم يعرض نفسه على ريال مدريد أبدًا. تلك القصة كانت مزيفة تمامًا.

"لذا، برونو يركز تمامًا على مانشستر يونايتد. لن يحدث شيء في يناير. ثم في الصيف سنرى لأنني متأكد من أن السعوديين سيعودون من أجل برونو فرنانديش.

"لكن لننتظر ونرى لأن برونو لا يجري أي محادثات في الوقت الحالي. إنها مجرد اهتمام من السعودية، لكن تركيز برونو منصب بالكامل على مانشستر يونايتد. لذا، أرادته السعودية في السنوات الثلاث الماضية، لكن هذا كل شيء. لم يرسلوا أي عرض جديد وبرونو رفض بالفعل عدة مرات.

"لذا، في الصيف، سنرى ما إذا كانوا سيعودون، لكن برونو لم يعرض نفسه أبدًا على ريال مدريد. صدقوني، لا أعرف من أين جاءت هذه القصة، لكنها لن تحدث".