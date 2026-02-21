Getty Images Sport
برنلي يضطر إلى إدانة الإساءات العنصرية الموجهة إلى حنبعل مجبري بعد التعادل مع تشيلسي
هانيبال يتعرض لإساءات عنصرية بعد تعادل تشيلسي
كان هانيبال ضحية لإساءة عنصرية في أعقاب تعادل بيرنلي في اللحظات الأخيرة مع تشيلسي بعد ظهر يوم السبت، حيث تلقى اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا رسالة مؤذية على وسائل التواصل الاجتماعي نشرها على حسابه على إنستغرام.
سجل زيان فليمنج هدفًا برأسه في الدقيقة 94 ليمنح بيرنلي نقطة غير متوقعة في ستامفورد بريدج، حيث دفع تشيلسي ثمن فشله في حسم المباراة وخسر نقاطًا على أرضه أمام فريق صاعد حديثًا للمرة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
لكن النتيجة طغت عليها الإساءات العنصرية التي تعرض لها اللاعب التونسي الدولي ميجبري، الذي قال لمتابعيه البالغ عددهم 1.2 مليون على إنستغرام إنه يجب تثقيف الناس لوضع حد لمثل هذه الحوادث العنصرية، وذلك في ظل التحقيق الجاري في الإساءات العنصرية المزعومة التي تعرض لها فينيسيوس جونيور خلال مباراة ريال مدريد مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.
برنلي يصدر بيانًا قويًا ضد العنصرية
كتب بيرنلي في بيان للنادي: "جميع أفراد نادي بيرنلي يشعرون بالاشمئزاز من الإساءات العنصرية التي وجهت إلى هانيبال عبر الإنترنت عقب مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم.
"لا مكان لمثل هذه التصرفات في مجتمعنا ونحن ندينها دون تحفظ. يواصل النادي اتخاذ موقف واضح لا لبس فيه - نحن نتبع نهج عدم التسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال التمييز.
"أبلغ النادي شركة ميتا، الشركة الأم لإنستغرام، عن المنشور، ويتوقع دعماً قوياً منها، إلى جانب الدوري الإنجليزي الممتاز والشرطة، وسيعمل على ضمان تحديد هوية الشخص المسؤول والتحقيق معه.
"سيحظى هانيبال بالدعم الكامل من النادي ومن مشجعي بيرنلي الذين رأيناهم بالفعل يدينون هذا الإساءة. لا مكان للعنصرية".
هانيبال يتحدث بعد تعرضه لإهانة عنصرية صادمة
في غضون ذلك، كتب هانيبال على إنستغرام: "نحن في عام 2026 وما زال هناك أشخاص من هذا النوع...
"ثقفوا أنفسكم وأطفالكم من فضلكم".
هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها خريج أكاديمية مانشستر يونايتد السابق ضحية للإساءة العنصرية، حيث تم إيقاف مهاجم بريستون نورث إند ميلوتين أوسماجيك لمدة تسع مباريات وتغريمه 21 ألف جنيه إسترليني بسبب إساءته العنصرية للاعب الوسط خلال مباراة في بطولة الدوري في فبراير 2025.
حادث عنصري يلقي بظلاله على نتيجة بيرنلي القوية
يعكس بيان بيرنلي حقيقة أن مثل هذا الحادث غير المرغوب فيه قد طغى على الأداء القوي والنقاط التي حققها الفريق في سعيه لتجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. ويظل فريق كلاريتس في المركزالتاسع عشر ، بفارق ثماني نقاط عن منطقة الأمان مع تبقي 11 مباراة على نهاية الموسم.
