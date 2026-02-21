برنلي يضطر إلى إدانة الإساءات العنصرية الموجهة إلى حنبعل مجبري بعد التعادل مع تشيلسي

كان هانيبال ضحية لإساءة عنصرية في أعقاب تعادل بيرنلي في اللحظات الأخيرة مع تشيلسي بعد ظهر يوم السبت، حيث تلقى اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا رسالة مؤذية على وسائل التواصل الاجتماعي نشرها على حسابه على إنستغرام.

سجل زيان فليمنج هدفًا برأسه في الدقيقة 94 ليمنح بيرنلي نقطة غير متوقعة في ستامفورد بريدج، حيث دفع تشيلسي ثمن فشله في حسم المباراة وخسر نقاطًا على أرضه أمام فريق صاعد حديثًا للمرة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن النتيجة طغت عليها الإساءات العنصرية التي تعرض لها اللاعب التونسي الدولي ميجبري، الذي قال لمتابعيه البالغ عددهم 1.2 مليون على إنستغرام إنه يجب تثقيف الناس لوضع حد لمثل هذه الحوادث العنصرية، وذلك في ظل التحقيق الجاري في الإساءات العنصرية المزعومة التي تعرض لها فينيسيوس جونيور خلال مباراة ريال مدريد مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.