برناردو سيلفا يعود إلى أفضل مستوياته بينما يستعد مانشستر سيتي لرحيل لاعب الوسط السويسري المتعدد المواهب

لا يوجد نقص في الطرق لوصف برناردو سيلفا. لاعب جريء في المراوغة؛ لاعب أنيق في التمرير؛ لاعب لا يلين في الضغط؛ محرك مانشستر سيتي في الملعب، وكذلك عقله المدبر. لكن إرلينغ هالاند تمكن من تلخيص موقف قائد سيتي بعبارات بسيطة ورائعة بعد أن قاد فريقه إلى تحقيق انتصار مذهل على ليفربول: "لنحصل عليه!"

قطع برناردو مسافة 12.84 كيلومترًا يوم الأحد في أنفيلد، لكنه لم يكن مجرد حامل مياه، بل كان صانع الفارق. سجل هدف التعادل بضربة رأس من هالاند، ثم مرر الكرة إلى ماتيوس نونيس قبل أن يسقطه أليسون ليحصل على ركلة جزاء حاسمة، سجلها هالاند بعد ذلك.

بالنسبة لهاالاند، فإن عدم احتفال برناردو عندما سجل هدف التعادل في الدقيقة 84 لخص موقفه: "أعطى برناردو إشارة للنادي بأكمله وللمشجعين - هيا بنا. كان يريد الهدف الثاني".

أراد بيب جوارديولا أيضًا التأكيد على تأثير اللاعب البرتغالي الدولي على فوز فريقه الأول في أنفيلد منذ خمس سنوات والأول أمام الجماهير منذ 2003: "لقد قادنا لاعبنا الرائع، أحد أفضل اللاعبين الذين دربتهم على الإطلاق، قائدنا برناردو. لأن اللاعب الذي يضع الفريق دائمًا قبل نفسه ويقوم بالأمور من خلال مثاله الخاص، يتبعه الجميع".

لكن هناك مشكلة واحدة في كون برناردو قائد مانشستر سيتي: فهو سيبقى مع الفريق لبضعة أشهر أخرى فقط، على افتراض أنه لن يوقع عقدًا جديدًا.

    أكثر خارجًا منه داخلًا

    في حين أظهر أداء برناردو ضد ليفربول مدى قدرته على تقديم المزيد لمانشستر سيتي في اللحظات الحاسمة، إلا أن الفريق تلقى تحذيرًا بشأن ما قد يواجهه بدونه عندما تم إيقافه عن المشاركة في الرحلة الأخيرة إلى بودو/جليمت. تعرض مانشستر سيتي لهزيمة ساحقة على يد الفريق النرويجي الصاعد، حيث تعرض رودري لانتقادات شديدة قبل طرده من الملعب. لم يكن من قبيل المصادفة أن يفتقد الفائز بجائزة الكرة الذهبية وجود برناردو المطمئن.

    التعامل مع غياب برناردو بشكل دائم هو حقيقة سيتعين على مانشستر سيتي مواجهتها قريبًا، حيث يبدو البرتغالي بعيدًا عن النادي أكثر من قربه منه مع اقتراب انتهاء عقده في ملعب الاتحاد. تتكرر التقارير حول رغبة برناردو في مغادرة مانشستر سيتي كل عام، حيث لم يخف اللاعب أبدًا رغبته في العودة إلى أشعة الشمس في جنوب أوروبا، بعد أن صعد في صفوف بنفيكا قبل أن يتألق في موناكو.

    لطالما تم الترويج لبرشلونة كوجهة مفضلة لعدة سنوات، وأراد الكتالونيون التعاقد مع برناردو في 2023 لكنهم لم يتمكنوا من تحمل تكلفته، مما دفع لاعب الوسط إلى تمديد عقده مع سيتي. كما تحدث عن العودة إلى بنفيكا في عدة مناسبات، وقال الرئيس المعاد انتخابه روي كوستا في نوفمبر إنه "مقتنع تمامًا بأن [برناردو] يريد أن يكون لاعبًا في بنفيكا". كما برزت الدوري السعودي للمحترفين كوجهة محتملة، بعد أن استقطبت العديد من زملاء برناردو في المنتخب البرتغالي في السنوات القليلة الماضية.

    كبش فداء الموسم الماضي

    لم يتبق لبرناردو سوى أقل من خمسة أشهر على انتهاء عقده الحالي، ولم يخفِ نواياه بشأن خطوته التالية.

    وقال في نهاية سبتمبر: "أعرف بالضبط ما سأفعله، لكن الوقت ليس مناسبًا للحديث عن ذلك. حان الوقت للتركيز على مانشستر سيتي، ومحاولة بذل قصارى جهدي لإعادة النادي إلى مكانته الطبيعية. نحن نعلم أن العديد من القادة غادروا في الماضي، لكنهم هم الأكثر خبرة لينقلوا هذه الخبرة إلى الشباب، ونأمل أن يكونوا هم من ينقلون هذه الخبرة في المستقبل".

    كان ذلك بمثابة اعتراف بأنه سيغادر دون أن يؤكد برناردو ذلك، ومع اقتراب رحيله الوشيك، بدأ مشجعو سيتي يدركون مدى أهميته في تاريخهم الحديث - ومدى أهميته حتى الآن. وهذا يعود الفضل فيه إلى لاعب الوسط، لأنه في مثل هذا الوقت من العام الماضي كان أحد كبش الفداء لحملة الفريق السيئة، ولم يكن هناك نقص في عدد المشجعين على الإنترنت الذين يبدو أنهم يودعونه.

    هناك اتجاه حديث بين مشجعي سيتي على وسائل التواصل الاجتماعي لإلقاء اللوم على برناردو في كل مرة يخسر فيها فريقهم، وكان هناك سبب بسيط لذلك في الموسم الماضي. كان البرتغالي دائمًا في حالة بدنية جيدة وسط أزمة إصابات واسعة النطاق في الفريق الموسم الماضي، وبالتالي أصبح هدفًا واضحًا خلال سلسلة النتائج السيئة بين أكتوبر ومارس، حيث شارك في 9 من أصل 12 مباراة فشل سيتي في الفوز بها في تلك الفترة.

    رجل مسن

    يبدو أن برناردو كان جزءًا من الرواية التي تقول إن فريق مانشستر سيتي قديم جدًا ومتهالك. كان واحدًا من ستة لاعبين في الفريق تجاوزوا الثلاثين من العمر، وكان من الصحيح أن خط الوسط والهجوم، الذي ضم أيضًا إلكاي جوندوجان وماتيو كوفاسيتش وكيفن دي بروين، غالبًا ما كان يفتقر إلى السرعة والقوة اللازمتين في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي الذي يتسم بزيادة القوة البدنية.

    بدت هذه الانتقادات مزعجة لبرناردو، وبلغت ذروتها في تبادل غاضب للكلمات مع الصحفيين بعد فوز الفريق في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في بورنموث. منذ ذلك الحين، غادر دي بروين وغوندوغان وإدرسون وكايل ووكر بشكل دائم، وانتقل جاك غريليش ومانويل أكانجي على سبيل الإعارة، وأصيب جون ستونز وكوفاسيتش بإصابات أبعدتهما عن الملاعب طوال الموسم تقريبًا.

    أصبح برناردو بذلك اللاعب الأكثر خبرة في الفريق من بين اللاعبين الذين يلعبون بانتظام، وهو واحد من سبعة لاعبين فازوا بالثلاثية وما زالوا في الفريق، واللاعب الوحيد، إلى جانب ستونز، الذي فاز بجميع ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز الستة مع جوارديولا.

    لاعب كبير

    من المؤكد أن العمر قد أثر على برناردو في بعض النواحي. ففي الموسم الماضي، تبين أنه كان أقل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث السرعة القصوى.

    قد تبدو أهدافه الـ 74 وتمريراته الحاسمة الـ 78 في 441 مباراة قليلة مقارنة بنجوم مانشستر سيتي الآخرين مثل دي بروين وراحيم سترلينج وديفيد سيلفا أو يايا توريه، وهذا أحد الأسباب التي تجعله يتعرض للانتقاد عندما تسوء الأمور. لكن هذا لا يفي بالدور المتنوع الذي لعبه خلال تسع سنوات في النادي.

    يتمتع برناردو بأبعاد عديدة في لعبه. مع تقدمه في السن، حافظت مثابرته وموقعه وقدرته على قراءة المباراة على تماسك مانشستر سيتي. كما أنه لم يفقد جودته الفنية ولمسته وقدرته على التمرير ولا مهارته في المراوغة. إنه نموذج السكين السويسري المتعدد الاستخدامات الذي يمكنه اللعب في كل مراكز خط الوسط، من لاعب دفاعي إلى لاعب متنقل بين المرمى والمنطقة، أو رقم 10 أو في الجناح الأيسر أو الأيمن.

    ضد ليفربول، لعب بفعالية في جميع أنحاء الملعب، وبدّل الجناحين في الشوط الثاني. من بعض النواحي، كان من المفاجئ أن يكون برناردو هو اللاعب الذي سجل هدف التعادل في أنفيلد، بالنظر إلى أنه كان أول هدف له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. لكن هذا لم يكن مفاجئًا، نظرًا لأنه دائمًا ما يترك بصمته في المباريات الكبرى. لقد سجل الآن أربعة أهداف ضد ليفربول، بالإضافة إلى أربع تمريرات حاسمة قدمها ضد أقوى منافس لمانشستر سيتي على الصعيد المحلي خلال العقد الماضي.

    قائد مثالي

    كما سجل أربعة أهداف ضد العدو اللدود لمانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، بينما ساهم بأربع تمريرات حاسمة. وضد ريال مدريد، أكبر خصم لمانشستر سيتي على الساحة الأوروبية، سجل أربعة أهداف، بما في ذلك هدفين في الفوز الساحق 4-0 في مباراة الإياب من نصف النهائي عام 2023.

    وأضاف جوارديولا في أنفيلد: "إنه أحد أفضل اللاعبين الذين تدربت معهم على الإطلاق. إنه القائد المثالي. إن وجوده معي كمدرب هو مصدر سعادة لي. مساهمته هائلة، وهو أحد أساطير هذا النادي".

    في فريق تم تجديده بشكل جذري في آخر ثلاث فترات انتقالات، برناردو هو اللاعب الذي يتطلع إليه الجميع. وهو مرتاح في هذا الدور، حيث تمكن من الوقوف على أكتاف العمالقة عندما انضم إلى النادي قادمًا من موناكو في 2017.

    "أنا أفعل فقط ما فعله ديفيد سيلفا وفينسنت كومباني وفرناندينيو وكون أغويرو معي عندما وصلت: أنقل كل الخبرة والمعلومات الممكنة"، أوضح. "أعرف بالضبط كيف يريد المدرب أن يلعب، وما يطلبه هذا النادي، والمعايير التي يطلبها هذا النادي، وأحاول أن أكون قدوة على أرض الملعب".

    نار في عينيه

    في الصيف الماضي، خالف جوارديولا التقاليد التي تقضي بأن يختار الفريق قائده، واختار بنفسه برناردو ليكون قائد الفريق، ربما في إشارة إلى أن هذه هي الفرصة الأخيرة للاعب خط الوسط لقيادة الفريق. جوارديولا، الذي لا يزال مستقبله في مانشستر سيتي مجهولاً، بدا متقبلاً لحقيقة أن هذا سيكون الموسم الأخير لبرناردو مع النادي.

    وقال الصيف الماضي: "أود أن يبقى إلى الأبد، لكننا تحدثنا كثيرًا، وعليه أن يقرر ما هو الأفضل له ولعائلته. مهما حدث، سيظل يُذكر بعد 10 سنوات كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ هذا النادي. إنه منافس، ولديه شغف في عينيه. آمل أن ينقل هذا الشغف إلى بقية الفريق".

    أظهر برناردو في أنفيلد أن ناره لا تزال مشتعلة، وإذا كان هذا هو موسمه الأخير، فهو مصمم على إنهاء مسيرته بشكل رائع بإضافة المزيد إلى 18 كأسًا رفعها باللون الأزرق السماوي. كان الموسم الماضي هو الموسم الوحيد الذي لم يفز فيه بأي لقب مع سيتي، وشدد على أن الفريق لا يزال في المنافسة في جميع المسابقات الأربع. كما اعترف، بدا أن هذا العدد سيكون ثلاثة قبل 10 دقائق من نهاية المباراة في ميرسيسايد، لكن الآن يعرف أرسنال أنه لا يزال أمامه معركة كبيرة للفوز باللقب.

    ولكن حتى لو تمكن مانشستر سيتي من اللحاق بآرسنال وحصل برناردو على لقبه السابع في الدوري في تسع مواسم، فمن المرجح أن يواجهوا التحدي الصعب المتمثل في استبدال لاعب الوسط الذي لا يمكن كبح جماحه والقدير على كل شيء.

