2026 free agents GFXGOAL
Krishan Davis و علي سمير

برناردو سيلفا ونجم الهلال ومدافع ريال مدريد .. صفقات مجانية "على طبق من ذهب" أمام كبار أوروبا في يناير

من غير المتوقع أن تتم صفقات هامة في أوروبا بالميركاتو الشتوي الحالي، ولكن هناك فرص متاحة "على طبق من ذهب" بالمجان، والعمل يبدأ في شهر يناير

على الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون هناك الكثير من الصفقات الفورية التي يتعين القيام بها هذا الشهر، إلا أن المديرين الرياضيين والمتخصصين في الانتقالات سيكونون وراء الكواليس على أهبة الاستعداد للبحث عن فرص مستقبلية في السوق.

ومن المتوقع أن يكون أول ما يبحثون عنه هو قائمة اللاعبين الذين لم يتبق على عقودهم سوى ستة أشهر فقط، وذلك لضمهم بالمجان في الصيف.

بعد أن بقيوا في أنديتهم خلال الصيف، حيث لم تنتهز أنديتهم فرصة الحصول على مبالغ كبيرة، دخل العديد من النجوم المطلوبين المراحل النهائية من عقودهم. قد يتمكن البعض منهم من التجديد، لكن العديد منهم أصبحوا الآن قادرين على التفاوض على عقود مبدئية مع أندية أخرى.

ولكن من هم اللاعبون البارزون الذين يجب متابعتهم مع مرور الأسابيع والأشهر؟ يقدم موقع جول لكم أفضل 10 لاعبين من المقرر أن يصبحوا لاعبين أحرار في عام 2026...

  • Ibrahima Konate Liverpool 2025-26Getty

    إبراهيما كوناتي (ليفربول)

    لن يقلق ليفربول كثيرًا من احتمال خسارة إبراهيما كوناتي دون مقابل في الصيف، مع تراجع قيمة المدافع وسط تراجع أداء الريدز في الدفاع عن اللقب في النصف الأول من موسم 2025-26.

     بعد أن كان أحد أعمدة فوز الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ارتكب اللاعب الدولي الفرنسي سلسلة من الأخطاء الفادحة خلال المباريات القليلة الماضية، مما ساهم بشكل كبير في معاناة البطل بشكل عام.

    بعد الخطأ الساذج الذي ارتكبه كوناتي مؤخرًا وأدى إلى ركلة جزاء مكلفة ضد ليدز يونايتد، قال مدربه أرني سلوت: "لسوء حظه، فهو يجيد الكثير من الأمور، لكنه كان يتواجد أكثر من اللازم في مواقع الأخطاء".

    كان تراجع مستواه كبيرًا لدرجة أن انتقاله المجاني إلى ريال مدريد في عام 2026، الذي بدا مضمونًا، أصبح الآن مستبعدًا بشكل ملحوظ بعد أن قرر العملاق الإسباني عدم المضي قدمًا في اهتمامه الطويل الأمد بكوناتي.

     وقد ينتهي به المطاف بالبقاء في أنفيلد، حيث قال في نوفمبر: "وكلائي يواصلون المناقشات مع النادي. آمل أن يتم اتخاذ قراري قريبًا جدًا حتى أتمكن من الإعلان عنه". ومع ذلك، نفى أن يكون قد عُرض عليه عقد جديد حتى الآن.

    • إعلان
  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

    لقد كان برناردو سيلفا يفكر في مغادرة مانشستر سيتي منذ سنوات، وسط شائعات مستمرة عن ارتباطه ببرشلونة ونادي طفولته بنفيكا، ولكن الوقت قد حان أخيرًا مع دخوله الأشهر الأخيرة من عقده في ملعب الاتحاد.

    برناردو كان أحد أهم اللاعبين المفضلين لدى المدرب بيب جوارديولا، ولكن صاحب الـ 31 عامًا لم يعد لاعبًا أساسيًا مضمونًا بعد سلسلة من التعاقدات الأخيرة مع لاعبين شباب هجوميين، ومن الواضح أن قوته الرائعة في الماضي تستمر في التراجع، حيث يكافح من أجل إحداث نفس التأثير الذي جعله أحد أخطر اللاعبين وأكثرهم ديناميكية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    ومع ذلك، لا يزال برناردو لديه الكثير ليقدمه في دوري أبطأ من حيث السرعة حيث يتم التركيز بشكل أكبر على المهارات الفنية بدلًا من القدرات البدنية.

    و في الصيف الماضي، أشار اللاعب الدولي البرتغالي إلى أنه سيغادر مانشستر سيتي في نهاية عقده بعد تسع سنوات رائعة، قائلاً: "لدي عام واحد متبقي في عقدي، لذا من الواضح أنني يمكن أن أغادر الموسم المقبل".

    سيكون من المنطقي أن يعود إلى بنفيكا في صفقة عاطفية، بينما يبقى أن نرى ما إذا كان برشلونة سيحتفظ باهتمامه به نظرًا لعمره، على الرغم من أن الانتقال المجاني سيغري الكتالونيين الذين يعانون من ضائقة مالية، كما يقال إن هناك اهتمامًا به من جانب السعودية.

  • Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    أنطونيو روديجر (ريال مدريد)

    هناك تساؤلات جدية حول مستقبل أنطونيو روديجر في ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو. فقد زُعم في الصيف أن النادي الملكي لا ينوي تجديد عقد اللاعب الدولي الألماني، وسط مخاوف بشأن مستواه في كأس العالم للأندية ولياقته البدنية على المدى الطويل، وقد تأكدت هذه المخاوف على الأرجح عندما أبعدته إصابة في أوتار الركبة عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر في سبتمبر.

    ومع ذلك، شارك المدافع في خمس مباريات متتالية في الدوري الإسباني منذ عودته، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا فشل في إقناع ألونسو بأنه خيار طويل الأمد في قلب دفاعه، حيث يفضل اللاعب الجديد دين هاوسن واللاعب الدولي البرازيلي إيدر ميليتاو.

     آخر ما ورد في الصحافة الإسبانية هو أن المفاوضات المطولة حول تمديد العقد قد تم تعليقها حتى أوائل عام 2026، على الرغم من أن روديجر سيكون قادرًا على التفاوض على عقد مسبق مع نادٍ آخر بحلول ذلك الوقت. ويقال إنه يرغب في البقاء في البرنابيو، لكنه لن يفتقر إلى الخيارات في أماكن أخرى.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    جون ستونز (مانشستر سيتي)

    على الرغم من أن جون ستونز كان لاعبًا رئيسيًا لمانشستر سيتي طوال ما يقرب من عقد من الزمان مع النادي، إلا أن الإصابات كانت عائقًا له لفترة طويلة، وقد تحدد مشاكله المستمرة في النهاية مستقبله في ملعب الاتحاد. 

    وعلى الرغم من عودته إلى اللياقة البدنية بعد أن فكر في الاعتزال في الموسم الماضي، كان ستونز لاعبًا ثانويًا في موسم 2025-26 قبل أن يتعرض لانتكاسة في شكل مشكلة في الفخذ في أوائل ديسمبر.

    وقال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في أكتوبر: "النادي سيقرر ما هو الأفضل لجون، وسنرى كيف سيكون أداؤه". "عندما يكون  لائقًا، فهو جزء من المجموعة، ومن التشكيلة الأساسية، وكان عام الثلاثية [الذي حققه] مذهلاً، لكن منذ ذلك الحين لم يكن لديه الاستمرارية في [عدد] المباريات. لقد تعرض للإصابة عدة مرات، ولهذا السبب علينا الانتظار لنرى".

    لم يتم الحديث عن تمديد العقد، ولن تساعد هذه الإصابة في توقيت غير مناسب ستونز في المفاوضات.

  • FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    ليون جوريتسكا (بايرن ميونخ)

    نجم بايرن ميونخ المخضرم ليون جوريتسكا عاد إلى المنافسة تحت قيادة فينسنت كومباني في ملعب أليانز أرينا، بعد أن بدا من المؤكد أنه سيتم استبعاده في الموسم الماضي، ليظل لاعبًا أساسيًا في النصف الأول من الموسم الجديد.

     ومع ذلك، لا تزال هناك علامات استفهام حول مستقبله مع دخوله الأشهر الستة الأخيرة من عقده الحالي، حيث يقال إن النادي بدأ في البحث عن خليفته.

    مع تلاشي فرصة الحصول على رسوم انتقال للاعب الوسط، أفادت تقارير سابقة أن بايرن قرر عدم تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا على الرغم من عودته القوية. 

    ويُقال إن رحيله في يناير غير مرجح، حيث يعتزم كومباني الاحتفاظ بجوريتسكا في الوقت الحالي. لطالما تم الترويج لمانشستر يونايتد كوجهة محتملة للاعب الدولي الألماني، ومن شبه المؤكد أن هذه الشائعات ستعاود الظهور ما لم يتراجع المسؤولون في ميونخ عن قرارهم.

  • FC Bayern München v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    سيرج جنابري (بايرن ميونخ)

    يبلغ سيرج جنابري الآن 30 عامًا، وقد كان أداؤه متقلبًا مع بايرن ميونخ في المواسم الأخيرة، حيث أثرت الإصابات المتكررة عليه وأثرت على مكانته كلاعب أساسي. 

    ومع ذلك، فقد تفوق على زملائه الجناحين المخضرمين كينجسلي كومان وليروي ساني - اللذين انتقلا في الصيف - على الرغم من موسم 2024-25 المتواضع الذي سجل فيه 12 هدفًا في الدوري الألماني.

    بدا تجديد عقده مستبعدًا للغاية في بداية الموسم، حيث دخل العام الأخير من عقده، لكن بدايته القوية في الموسم الجديد، حيث ساهم في تسجيل 9 أهداف في 12 مباراة بالدوري، وهي الأرقام التي جعلت جنابري يعيد ترسيخ مكانته كلاعب أساسي في أليانز أرينا، مما أثار إعجاب مسؤولي النادي، ووفقًا للتقارير، حصل على عرض جديد سيبقيه في النادي لمدة عامين آخرين.

  • FBL-ITA-SERIE A-TORINO-MILANAFP

    مايك مينيان (ميلان)

    يبدو أن عدم اليقين الذي يحيط بوضع عقد مايك مينيان أمر مثير للاهتمام. فقد أفادت التقارير أن الحارس قد وافق شفهيًا على تمديد عقده الحالي مع ميلان لمدة عامين في أوائل عام 2025، ولكن مع اقتراب شهر يناير، لا يزال هناك عدم يقين بشأن مستقبله. 

    ويُعتقد أن هذا التأخير يرجع إلى إعادة هيكلة إدارية في سان سيرو، فضلاً عن المخاوف بشأن أداء اللاعب الدولي الفرنسي في الموسم الماضي.

    لكن لا دخان بدون نار، فقد كان ماينان على وشك مغادرة الروسونيري والانضمام إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات قبل كأس العالم للأندية في أوائل يونيو، على الرغم من أن البلوز فشلوا في الاتفاق على رسوم مخفضة. 

    وبعد ستة أشهر، أصبح اللاعب الدولي الفرنسي حراً في التفاوض على انتقال مجاني إلى نادٍ في الخارج، على الرغم من إصرار ميلان على أنه لا يزال يخطط لإجراء محادثات للاحتفاظ به. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أنه لا ينوي تجديد عقده وأن تشيلسي سيعود للتفاوض معه في المستقبل القريب.

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    روبن نيفيش (الهلال)

    كان روبن نيفيش في ذروة قوته عندما غادر وولفرهامبتون لينضم إلى الهلال في عام 2023 إلى جانب مجموعة من النجوم الكبار الآخرين، ليصبح أحد رواد دوري روشن السعودي للمحترفين. بعد موسمين مؤثرين في السعودية، بما في ذلك الموسم الذي فاز فيه بلقب الدوري في 2024-25، يجد لاعب الوسط نفسه بالفعل في الأشهر الستة الأخيرة من عقده بعد أن رفض ما كان سيكون حتماً تجديداً مربحاً في الشرق الأوسط.

    وقد زُعم أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مستعد لقبول تخفيض في راتبه من أجل العودة إلى أوروبا، وسط أنباء غير مؤكدة عن اهتمام مانشستر يونايتد به قبل فتح سوق الانتقالات في يناير. كما تم الترويج لعودة عاطفية إلى نادي طفولته بورتو، ولكن من المرجح أن تكون الأمور المالية عقبة كبيرة في هذا الصدد. سيحصل نيفيش على 20 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار) في يناير (على الرغم من أن راتبه باهظ)، ولكن لن يكون من المفاجئ أن ينهي عقده مع الهلال ويختار أحد أفضل الأندية الأوروبية في الصيف.

  • Guehi(C)Getty Images

    مارك جيهي (كريستال بالاس)

    عقب بعض الدراما الكلاسيكية في فترة الانتقالات الصيفية، بقي مارك جيهي لاعباً في كريستال بالاس. في وقت مبكر من يوم االيوم الأخير للسوق، بدا للجميع أن المدافع  الإنجليزي كان متجهًا إلى ليفربول، حيث قام الريدز أخيرًا بالتحرك لضم اللاعب الذي كانوا يتابعونه طوال الصيف. على الرغم من اتفاق بقيمة 35 مليون جنيه استرليني (47 مليون دولار) بين الناديين وخضوع جوي للفحص الطبي، ألغى بالاس الصفقة في اللحظة الأخيرة لعدم تمكنه من إيجاد بديل مناسب قبل الموعد النهائي.

    كان من المتوقع أن يكون مستقبل اللاعب الدولي الإنجليزي واضحًا بعد أن أرسى ليفربول الأساس، ولكن في الأشهر التي تلت ذلك، أصبح من غير الواضح إلى أين سيذهب جيهي بالضبط ومتى سيغادر بالاس. لا يزال يُعتقد أن الريدز في الصدارة، لكن بايرن ميونخ أجرى محادثات معه أيضًا، ولديه ميزة القدرة على التفاوض على اتفاقية ما قبل التعاقد. قد يجبر ذلك الريدز على دفع 35 مليون جنيه إسترليني في يناير إذا أراد الحصول على اللاعب.

  • FC Bayern München v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    دايوت أوباميكانو (بايرن ميونيخ)

    لقد كان موسمًا ونصفًا مليئًا بالتحولات بالنسبة لدايوت أوباميكانو تحت قيادة أسطورة الدفاع فينسنت كومباني، ويبدو أنه أخيرًا قادر على إظهار إمكاناته الكبيرة في بايرن ميونخ مع اقترابه من ذروة مسيرته. شكل الفرنسي شراكة قوية مع الوافد الجديد جوناثان تاه هذا الموسم، وعلى الرغم من دخول عقده في الأشهر الستة الأخيرة، يبدو من غير المرجح أن يغادر النادي.

    أفادت تقارير في أوائل ديسمبر أن بايرن ميونخ يجري حاليًا مفاوضات متقدمة مع اللاعب بشأن تمديد عقده، حيث يتم إعداد عقد جديد يمتد حتى عام 2030 للاعب البالغ من العمر 27 عامًا وسط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بضمه، وأبرزها ريال مدريد وليفربول، على الرغم من أن الأول يعتقد أن مطالبه مفرطة. ما لم تحدث تطورات دراماتيكية، يبدو أن أوباميكانو سيستمر في أليانز أرينا في المستقبل القريب.

0