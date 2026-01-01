برناردو سيلفا ونجم الهلال ومدافع ريال مدريد .. صفقات مجانية "على طبق من ذهب" أمام كبار أوروبا في يناير

على الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون هناك الكثير من الصفقات الفورية التي يتعين القيام بها هذا الشهر، إلا أن المديرين الرياضيين والمتخصصين في الانتقالات سيكونون وراء الكواليس على أهبة الاستعداد للبحث عن فرص مستقبلية في السوق.

ومن المتوقع أن يكون أول ما يبحثون عنه هو قائمة اللاعبين الذين لم يتبق على عقودهم سوى ستة أشهر فقط، وذلك لضمهم بالمجان في الصيف.

بعد أن بقيوا في أنديتهم خلال الصيف، حيث لم تنتهز أنديتهم فرصة الحصول على مبالغ كبيرة، دخل العديد من النجوم المطلوبين المراحل النهائية من عقودهم. قد يتمكن البعض منهم من التجديد، لكن العديد منهم أصبحوا الآن قادرين على التفاوض على عقود مبدئية مع أندية أخرى.

ولكن من هم اللاعبون البارزون الذين يجب متابعتهم مع مرور الأسابيع والأشهر؟ يقدم موقع جول لكم أفضل 10 لاعبين من المقرر أن يصبحوا لاعبين أحرار في عام 2026...