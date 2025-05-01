بعد قمة برشلونة .. إنزاجي ونجم إنتر يدفعان فاتورة قضية "الأولتراس" في إيطاليا

اتفق مدرب إنتر ومتوسط الميدان التركي مع النيابة العامة لاتحاد كرة القدم الإيطالي على عقوبة الإيقاف لمدة يوم واحد، على أن يتم تنفيذها على الفور.

قضية الأولتراس مغلقة بالنسبة لإنتر: سيموني إنزاجي وهاكان تشالهان أوغلو توصلا إلى اتفاق.

وبذلك يدفع المدرب النيراتزوري واللاعب التركي ثمن علاقاتهما مع بعض مشجعي إنتر، والتي كشفت عنها تسجيلات التحقيقات القضائية التي أدت إلى اعتقال بعض المشجعين.

تأتي تلك التطورات بعد ساعات من مباراة مثيرة خاضها إنتر أمام برشلونة في كتالونيا، انتهت بالتعادل (3-3)، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن كم عدد المباريات التي سيتم إيقاف إنزاجي وتشالهان أوغلو؟ وما هي مباريات إنتر التي سيغيبان عنها؟