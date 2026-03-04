Getty Images
برشلونة يؤكد إصابة مزدوجة في أوتار الركبة بعد تعرض أليخاندرو بالدي لانتكاسة بعد استبداله جول كوندي في مباراة أتلتيكو مدريد
إصابة مزدوجة أفسدت خروج الفريق من الكأس
بدأت الليلة بشكل سيئ لفريق هانسي فليك عندما اضطر كوندي إلى الخروج في الربع ساعة الأولى من المباراة. تم استدعاء بالدي من مقاعد البدلاء لملء الفراغ، لكن أمسية اللاعب الدولي الإسباني انتهت بنفس الإحباط عندما لم يتمكن هو الآخر من إكمال المباراة. بينما حسم برشلونة الفوز بنتيجة 3-0 في تلك الليلة، كانت النتيجة حلوة ومرّة في الوقت نفسه، حيث خرج الفريق في النهاية من المسابقة بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين، تاركًا النادي يحسب التكلفة البدنية لمعركة شديدة الحدة ضد رجال دييغو سيميوني.
تقارير طبية مفصلة صدرت
بعد سلسلة من الاختبارات السريرية التي أجريت في المرافق الطبية للنادي صباح الأربعاء، تم الكشف عن حجم الإصابة بالكامل. أصدر البلوغرانا بيانًا رسميًا لإطلاع المشجعين على حالة كوندي، مشيرًا إلى أن اللاعب الفرنسي سيغيب لفترة غير محددة. وجاء في بيان النادي: "بعد الاختبارات التي أجريت يوم الأربعاء على اللاعبين جول كوندي وأليخاندرو بالدي، تبين أن المدافع الفرنسي يعاني من إصابة في الثلث الأوسط من العضلة ذات الرأسين الفخذية في أوتار الركبة اليسرى. وسيحدد تعافيه موعد عودته إلى الملاعب".
في حين أن الجدول الزمني لعودة كوندي لا يزال غامضًا، فإن تشخيص حالة بالدي أكثر تحديدًا ويشكل مشكلة تكتيكية كبيرة للطاقم الفني. الظهير الأيسر الشاب، الذي كان عنصرًا أساسيًا في هجوم برشلونة هذا الموسم، سيغيب لمدة شهر. وأكد النادي: "الظهير الأيسر بالدي يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في أوتار الركبة اليسرى. ومن المتوقع أن تستغرق فترة تعافيه حوالي أربعة أسابيع". وهذا يعني أن فليك سيضطر إلى إعادة تشكيل خط دفاعه لعدة مباريات مهمة في المسابقات المحلية والأوروبية.
ليلة فوضوية في كامب نو
سلسلة الأحداث التي وقعت يوم الثلاثاء سلطت الضوء على الحظ السيئ الذي يلازم فريق برشلونة حاليًا. رحيل كوندي في الدقيقة 13 عطل الخطة الأولية للمباراة، مما أجبر الفريق على إجراء تعديل فوري. بعد أن أضفى بيلدي الحيوية على المباراة بعد دخوله، انتهت ليلته مبكرًا في الدقيقة 71، مما استلزم إجراء تبديل آخر حيث دخل رونالد أراوخو لينهي المباراة. خسارة لاعبين دفاعيين أساسيين في 90 دقيقة واحدة جعلت برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، يبدو ضعيفًا في الخلف خلال مرحلة حاسمة من الموسم.
تأتي الإصابات في وقت يواجه فيه برشلونة جدول مباريات صعب، وستكون خسارة سرعة بالدي وتعدد مواهب كوندي مؤثرة للغاية. مع اقتراب نهاية الموسم، فإن عدم توفر لاعبين أساسيين في المباريات القادمة هو سيناريو كان فليك يحاول جاهدًا تجنبه.
العودة إلى العمل في ملعب التدريب
على الرغم من الأخبار المحزنة الواردة من العيادة، عاد بقية الفريق إلى ملعب التدريب يوم الأربعاء لحضور جلسة استشفاء مقررة. كانت الأجواء في Ciutat Esportiva مزيجًا من التركيز والتكيف، حيث قام اللاعبون الذين شاركوا في مباراة أتلتيكو بأعمال رياضية في صالة الألعاب الرياضية. في الوقت نفسه، خضع العديد من اللاعبين الاحتياطيين والذين يعملون على استعادة لياقتهم البدنية الكاملة، بما في ذلك جافي وإريك جارسيا ومارك كاسادو، لتمارين على العشب. ومن المثير للاهتمام أن روبرت ليفاندوفسكي شوهد أيضًا وهو يشارك في الجلسة، على الرغم من أن مشاركته تطلبت احتياطات إضافية بعد إصابته الأخيرة في الوجه.
بينما يستعد برشلونة لمباراته القادمة في الدوري ضد أتلتيك كلوب، يتحول التركيز إلى كيفية تعويض الفريق عن الثنائي الغائب. مع اقتراب مواجهة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا، يقع الضغط على المدافعين المتبقين لتعزيز أدائهم وضمان استمرار السعي نحو اللقب على الرغم من هذه الانتكاسات الكبيرة.
