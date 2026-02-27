برشلونة يطالب لاعبيه بأن يكونوا "مثاليين" للفوز على نيوكاسل، حيث يريد المدير الفني ديكو تكرار فوزه السابق في دوري أبطال أوروبا على رجال إدي هاو

الفوز 2-1 على تاينسايد في وقت سابق من الموسم يمثل معيارًا ذهبيًا لفريق برشلونة الذي يسعى إلى إعادة ترسيخ مكانته كقوة مهيمنة في أوروبا. وبالنظر إلى الموسم حتى الآن، أشار إلى أنه على الرغم من أن الفريق أظهر لمحات من التألق ضد نخبة أوروبا، إلا أنه يجب عليه تجنب الأخطاء في الشوط الثاني التي كلفته خسارة مباريات مهمة أخرى ضد فرق مثل باريس سان جيرمان.

"كانت المباراة ضد نيوكاسل واحدة من أفضل المباريات التي قدمناها طوال الموسم، سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي أو في السيطرة على المباراة. لعبنا جيدًا أيضًا ضد باريس سان جيرمان، على الرغم من أن مستوانا انخفض في الشوط الثاني. كانت مباراة نيوكاسل مثالية، وهذا يعني أننا إذا أردنا التأهل، يجب أن نلعب بشكل مثالي. ستكون مباراة صعبة للغاية ضد أحد أفضل المشجعين في العالم، الذين يدفعون بقوة ويمنحون الطاقة للاعبين"، صرح ديكو خلال تحليله لقرعة الدور.