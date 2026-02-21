برشلونة يصدر تحذيرًا بشأن انتقال ماركوس راشفورد، بينما يبحث المرشح الرئاسي عن بديل

أثبت راشفورد أنه لاعب مفيد للغاية في تشكيلة هانسي فليك هذا الموسم، حيث لعب في خط الهجوم وسجل أهدافًا مهمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. هناك خيار للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بشكل دائم مقابل 26 مليون جنيه إسترليني فقط كجزء من صفقة إعارته لمدة موسم واحد، مع استمرار الشكوك حول مستقبل اللاعب الدولي الإنجليزي على الرغم من التقارير السابقة التي أفادت برغبة قوية من برشلونة في التعاقد معه بشكل دائم.

ستجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة لبرشلونة في 15 مارس 2026، بعد ولاية ثانية مدتها خمس سنوات بقيادة جوان لابورتا. في حين أن اللاعب البالغ من العمر 63 عامًا سيرشح نفسه لإعادة الانتخاب مرة أخرى، إلا أنه سيواجه ثلاثة منافسين هم فيكتور فونت، كزافييه فيلاجوانا ومارك سيريا.

في مقابلة حديثة مع ESPN أثناء استمرار حملته الرئاسية، تطرق فيلاجوانا إلى مستقبل راشفورد في نو كامب واقترح أن برشلونة يجب أن ينظر في الخيارات "الداخلية" قبل الالتزام بصفقة دائمة للمهاجم. وأشار إلى الجناح فيرجيلي البالغ من العمر 19 عامًا كخيار بديل، حيث يحتفظ برشلونة بشرط إعادة شراء النجم الصاعد من مايوركا بعد بيعه بمبلغ 3.5 مليون يورو (3 ملايين جنيه إسترليني/4.1 مليون دولار) الصيف الماضي.