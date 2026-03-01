برشلونة يتعرض لضربة قاسية بسبب الإصابات قبل مباراة الإياب الحاسمة في نصف نهائي كأس الملك ضد أتلتيكو مدريد

أصدر النادي بيانًا طبيًا رسميًا بعد ظهر يوم الأحد يقدم تفاصيل مروعة عن الإصابة. وفقًا للتقرير، تعرض لاعب بايرن ميونيخ السابق لضربة قوية خلال المباراة مع فريق "الغواصة الصفراء"، مما أدى إلى كسر في العظام. هذا التشخيص يستبعده فعليًا من مباراة منتصف الأسبوع الحالية وربما من مباريات أخرى اعتمادًا على سرعة تعافيه وضرورة اتخاذ تدابير وقائية.

وقال النادي: "تعرض لاعب الفريق الأول روبرت ليفاندوفسكي لصدمة في مباراة الأمس ضد فياريال. وأظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم كسرًا في العظم في الجزء الداخلي من محجر العين اليسرى. وسيغيب اللاعب عن مباراة الثلاثاء ضد أتلتيكو مدريد".