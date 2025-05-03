برشلونة وإنتر | فرط تدوير.. عدوى تصيب فليك وإنزاجي ومخاطرة غير محسوبة كادت توزع الهدايا للخصوم!

النادي الكتالوني فاز وإنتر أيضًا لكن بشكل باهت!

في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، أقدم نادي برشلونة على إجراء عملية تدوير واسعة النطاق في تشكيلته الأساسية خلال مواجهته أمام ريال بلد الوليد، الفريق الذي يعاني دفاعياً بشدة هذا الموسم.

ورغم أن الهدف المعلن كان إراحة العناصر الأساسية قبل أسبوع حاسم يشهد إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ومباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، إلا أن هذه الاستراتيجية أتت بنتائج عكسية في الشوط الأول، حيث ظهر الفريق بصورة باهتة وعجز عن فرض إيقاعه أو تهديد مرمى الخصم بشكل فعلي، مما يطرح علامات استفهام حول مدى تقدير أهمية نقاط المباراة في سباق الليجا المحتدم.

قد تستغرب العنوان فالمباراة بين بلد الوليد وبرشلونة، لكن في الواقع هي بين برشلونة وإنتر الذي لعب في نفس الوقت على بعد حوالي ألف كيلو مترًا في الدوري الإيطالي، حيث يستعد الفريقان لمواجهة إياب نصف دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.