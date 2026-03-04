Goal.com
أحمد فرهود

الـ7 المغضوب عليهم: "ثورة تطهير" منتظرة في برشلونة.. ضحايا العمر، الراتب والإصابات

ليس كل شيء جميل في برشلونة رغم التألُق مع فليك..

بين جدران مكاتب نادي برشلونة؛ لا يعلو صوت فوق "عملية التطهير" المنتظرة، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

نعم.. البعض قد يستغرب من مسمى "التطهير"؛ بالرغم من أن برشلونة يسير بشكلٍ رائع منذ الموسم الرياضي الماضي 2024-2025، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

إلا أن الواقع يؤكد أن ما يفعله فليك داخل برشلونة، منذ الموسم الرياضي الماضي، أشبه بـ"المعجزة الكروية"؛ حيث يوجد نواقص عديدة في صفوف الفريق الأول، واضحة للجميع.

هذه النواقص في صفوف العملاق الكتالوني؛ ناتجة عن قلة عدد اللاعبين في بعض المراكز، أو انتهاء صلاحية أسماء أخرى.

لذلك.. هُناك مؤشرات قوية على رحيل عدد من الأسماء عن برشلونة، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، سواء كانوا لاعبين أو أفراد في جهاز فليك؛ وهو ما يُمكن أن نستعرضه في السطور القادمة..

  • Julio Tous BarcelonaGetty Image/ Goal AR

    خوليو توس.. انقلاب غرفة الملابس ضد المعد البدني

    رغم أنه حصل على الإشادة الأكبر في موسم 2024-2025؛ إلا أن الأمور تغيّرت مع المعد البدني خوليو توس، داخل العملاق الكتالوني برشلونة، في العام الرياضي الحالي.

    توس حوّل نجوم برشلونة إلى "وحوش"، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ وهو ما تجلى في قلة الإصابات، إلى جانب المجهود الكبير طوال الـ90 دقيقة من عمر المباراة.

    هذا الأمر بدأ يختفي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وسط عديد الأزمات التي ضربت برشلونة، على النحو التالي:

    * أولًا: كثرة الإصابات داخل فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    * ثانيًا: تفاوت المجهود البدني لكثير من اللاعبين، من مباراة لأخرى.

    وكشف "راديو كتالونيا" بعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026، عن وجود حالة غضب في غرفة ملابس البلوجرانا، ضد توس.

    وحمّل نجوم برشلونة المعد البدني، مسؤولية إصابة الظهيرين الفرنسي جول كوندي والإسباني أليخاندرو بالدي، ضد أتلتيكو مدريد، وقبله متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج في التدريبات؛ بسبب أسلوب عمله.

    كل ذلك يجعلنا أمام احتمالية "إقالة" خوليو توس، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ والتعاقد مع معد بدني جديد، يحصل على رضاء اللاعبين.

  • Ronald AraujoGoal Ar Only GFX

    رونالد أراوخو.. القائد الذي فقد قيمته في غرفة الملابس

    يُعتبر موسم 2025-2026، الأسوأ في مسيرة النجم الأوروجوياني رونالد أراوخو، مدافع وقائد العملاق الكتالوني برشلونة.

    سوء موسم أراوخو، البالغ من العمر 26 سنة؛ تمثّل في نقطتين مهمتين للغاية، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أصبح لاعبًا غير أساسيًا في صفوف برشلونة.

    * ثانيًا: التشكيك في شخصيته كـ"قائد" للفريق الأول.

    والغريب أن أراوخو لم يستطع أن يفرض نفسه، كـ"لاعب أساسي" في صفوف برشلونة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، رغم النقص العددي الكبير في الخط الخلفي؛ بدرجة أن الظهير الأيسر جيرارد مارتين أصبح يلعب في مركز "قلب الدفاع"، أكثر منه.

    أما النقطة الثانية.. يُمكن تلخيصها في الحالة النفسية السيئة التي مر بها أراوخو؛ بعد طرده أمام نادي تشيلسي الإنجليزي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    الحالة النفسية السيئة التي مر بها أراوخو، ودفعته لطلب إجازة مؤقتة للابتعاد عن جو المباريات؛ هزت صورته أمام العالم، كـ"قائد" لفريق كبير بحجم برشلونة.

    وفي الساعات الماضية.. قيل إن برشلونة فتح الباب أمام أراوخو؛ من أجل الرحيل في الميركاتو الصيفي القادم 2026، بشكلٍ رسمي.

  • Andreas Christensen(C)Getty Images

    أندرياس كريستنسن.. ضحية الإصابات في نادي برشلونة

    "واحد من أفضل المدافعين في العالم".. هكذا أشاد الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة، بنجمه الدنماركي أندرياس كريستنسن.

    فليك يرى في كريستنسن المدافع المتكامل، إذا كان في أفضل حالته البدنية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التمركز الرائع في الخط الخلفي.

    * ثانيًا: التعامل الجيد مع العرضيات.

    * ثالثًا: جودة كبيرة في بناء اللعب.

    إلا أنه تبقى المشكلة الكبيرة؛ هي الإصابات العديدة التي يتعرض لها هذا المدافع، والتي منعت فليك من الاعتماد عليه كثيرًا.

    ويكفي القول إن كريستنسن، البالغ من العمر 29 سنة، لم يُشارك سوى في 515 دقيقة فقط، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بسبب معاناته من عديد الإصابات.

    وكل المؤشرات تؤكد أن كريستنسن، سيرحل عن العملاق الكتالوني؛ بنهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، في 30 يونيو 2026.

    ومن غير المنطقي أن يجدد برشلونة عقد لاعب، يتحصل على راتب كبير؛ وهو يغيب عن المباريات بسبب الإصابات، أكثر من مشاركته فيها.

  • Marc Casado Barcelona 2025-26Getty

    مارك كاسادو.. لاعب يدفع ثمن السقوط الكبير ضد أتلتيكو

    يبدو أن أيام متوسط الميدان الإسباني الشاب مارك كاسادو، باتت معدودة مع العملاق الكتالوني برشلونة؛ رغم ارتباطه بعقدٍ مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2028.

    كاسادو الذي كان يتحصل على فرص كثيرة مع برشلونة، في الموسم الماضي 2024-2025؛ بدأ يلعب على فترات في العام الرياضي الحالي، سواء محليًا أو قاريًا.

    والتفاوت في الدقائق التي كان يتحصل عليها كاسادو، استمر منذ بداية الموسم الرياضي الحالي؛ حتى بات مهمشًا تمامًا في صفوف برشلونة مؤخرًا، وذلك على النحو التالي:

    * ضد جيرونا: 0 دقائق في الجولة 24 من مسابقة الدوري الإسباني.

    * ضد ليفانتي: 0 دقائق في الجولة 25 من مسابقة الدوري الإسباني.

    * ضد فياريال: 0 دقائق في الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني.

    * ضد أتلتيكو مدريد: 0 دقائق في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

    أي أن كاسادو لم يُشارك في أي دقيقة، بقميص العملاق الكتالوني؛ منذ المستوى السيئ الذي قدمه خلال الخسارة (0-4) ضد أتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي الكأس.

    ونظرًا لازدحام خط الوسط، واستعادة النجم الشاب مارك بيرنال أفضل مستوياته بعد العودة من الإصابة؛ فإن كاسادو هو الأقرب للرحيل عن برشلونة، في الميركاتو الصيفي القادم.

  • robert-lewandowski(C)Getty Images

    روبرت ليفاندوفسكي.. السن يحكم على مسيرته في برشلونة

    لا يُمكن أن يختلف أي عاشق للساحرة المستديرة، على أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ أحد أفضل المهاجمين الذين مروا في تاريخ كرة القدم، على الإطلاق.

    لكن مع وصوله إلى سن الـ37؛ بات مستوى ليفاندوفسكي مع العملاق الكتالوني برشلونة متذبذبًا للغاية، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ويظهر هذا التذبذب، في أرقام ليفاندوفسكي خلال الموسم الحالي؛ والتي تعتبر قليلة للغاية بالمقارنة مع السابق، وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 32.

    * دقائق: 1.651.

    * مساهمات تهديفية: 17.

    * أهداف: 14.

    * تمريرات حاسمة: 3.

    ونتيجة لهذا التذبذب في المستوى؛ لم يقدّم برشلونة أي عرض إلى النجم البولندي حتى الآن، لتجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026.

    ليس هذا فقط.. جميع التقارير العالمية تجمع على أن برشلونة، يبحث عن مهاجم جديد؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

    ورحيل روبرت ليفاندوفسكي، سينعش خزينة العملاق الكتالوني، بسبب التخلص من راتبه الضخم؛ إلا أنه يبقى معرفة مدى قدرة النادي على التعاقد مع مهاجم كبير، بدلًا منه.

    وإذا لم يستطع برشلونة العثور على مهاجم كبير، لضمه إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي القادم، قد يلجأ لتجديد عقد ليفاندوفسكي لموسم آخر، إذا وافق على تقليل راتبه.

  • ansu-fati(C)Getty Images

    شتيجن وفاتي.. لا مكان للثنائي في صفوف نادي برشلونة

    أخيرًا.. هُناك بعض الأسماء الأخرى، التي تؤكد كل التقارير أنهم لن يستمروا في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة، خلال الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ أبرزهم على الإطلاق:

    * أولًا: حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

    * ثانيًا: الجناح الإسباني الشاب أنسو فاتي.

    وأساسًا.. برشلونة أعار فاتي إلى موناكو الفرنسي، في الصيف الماضي؛ بينما انتقل شتيجن إلى جيرونا الإسباني في يناير 2026، ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة أيضًا.

    ولا ينوي العملاق الكتالوني الاعتماد على هذا الثنائي، بعد انتهاء إعاراتيهما؛ وذلك بسبب عدم تقديمهما الإضافة الفنية للفريق، إلى جانب الرواتب الضخمة التي يتحصلان عليها.

    ولا تتناسب هذه الرواتب الضخمة، مع لاعبين لن يلعبا بشكلٍ أساسي في المباريات؛ بل وقد يستبعدا من القائمة بالكامل.

    وبالتالي.. يحاول برشلونة "تسويق" شتيجن وفاتي؛ على أمل الاستفادة من وراء بيعهما، أو التخلص من رواتبهما فقط، على أقل تقدير.

