Goal.com
مباشر
Barcelona Newcastle HIC 2:1GOAL/Getty
علي سمير

"فيروس نيوكاسل" يضع برشلونة في ربع نهائي الأبطال .. كارثة تضرب النادي الإنجليزي وفليك ينتظر هدية جوارديولا!

مرحلة حرجة يمر بها النادي الإنجليزي

قبل حوالي أسبوع واحد فقط على المواجهة بين برشلونة ونيوكاسل يونايتد، كشف إيدي هاو مدرب الماكبايس عن "فيروس" ضرب فريقه، نعم فيروس وكأن الظروف كلها تسير في صالح العملاق الكتالوني.

عشاق برشلونة تنفسوا الصعداء عندما شاهدوا قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما علموا أن منافسهم هو الخصم ذاته الذي تغلبوا عليه بأرضه ووسط جماهيره 2/1 بمرحلة الدوري هذا الموسم.

وهو نفس الفريق الذي يعاني حاليًا في الدوري الإنجليزي، بخسارة 5 مباريات من آخر 6 لعبها، حيث سقط أمام إيفرتون ومانشستر سيتي وبرينتفورد وليفربول وأستون فيلا، وانتصر على توتنهام فقط!

وفوق كل ذلك، يأتي "الفيروس" الذي ضرب الفريق قبل أيام قليلة من اللعب أمام برشلونة، مما يجعل الطريق مرصوفًا أمام الفريق الكتالوني نحو دور الثمانية!

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-BRENTFORDAFP

    إيدي هاو يكشف عن كارثة

    قبل مواجهة الفريق غدًا، الأربعاء، أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل إن الماكبايس يعانون من فيروس ضرب غرفة الملابس بشكل كامل.

    وهو ما يضع الفريق في ورطة هائلة قبل 3 مباريات غاية في الصعوبة، ضد مانشستر يونايتد أولًا، ثم مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل الموعد الأوروبي ضد برشلونة.

    المرض ينتشر بسرعة بين اللاعبين، والجهاز الطبي في النادي الإنجليزي يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه للعبور من هذه الأزمة، لتجنب خسارة كل شيء في لحظة واحدة.

    نيوكاسل في المركز الثالث عشر بالدوري الإنجليزي بفارق 11 نقطة عن وست هام صاحب المركز الثامن عشر الذي يدفعه نحو الهبوط، وعليه الاستفاقة مبكرًا من محنته حتى لا يجد نفسه يودع البريميرليج من جديد.

    الخسارة من سيتي وبرشلونة أيضًا ستعني أن الفريق خرج من بطولتين في أسبوع واحد، مما يضع الكثير من التساؤلات على مشروع النادي الإنجليزي الذي كان من المفترض أن يناطح الكبار.

    • إعلان
  • Newcastle United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    أسماء مؤثرة

    الأمر لا يتعلق بلاعبين عاديين، الغيابات التي يعاني منها نيوكاسل قد تعيقه في المباريات الحاسمة القادمة، وتمثل عقبة كبيرة للمدرب إيدي هاو على كل الأصعدة.

    المشكلة الأكبر تكمن في نيك فولتيمادي، المهاجم الألماني الذي لا يمر بأفضل حالاته، ولكنه يعتبر من العناصر المؤثرة والخطيرة في موقعة بحجم برشلونة.

    جاكوب رامزي هو عنصر آخر تغيب عن تدريبات الفريق، بعدما تقيأ في الاستراحة أمام إيفرتون، بالإضافة تينو ليفرامينتو الذي تغيب الفترة الماضية بسبب مشكلة أخرى تتعلق بإصابته في العضلة الخلفية.

    ورغم تأكيدات إيدي هاو على إمكانية عودتهم قريبًا، إلا أنه من غير المعلوم مدى تعافيهم بشكل كامل من الفيروس، مع غموض الموقف حول إمكانية ظهور حالات أخرى.

  • Pep Guardiola Erling HaalandGetty

    برشلونة ينتظر خدمة من جوارديولا

    لو كان على برشلونة اختيار التوقيت الأنسب لمواجهة نيوكاسل، لما اختار النادي الكتالوني موعدًا أفضل من ذلك بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

    نيوكاسل يلعب مواجهتين قمة في الصعوبة أمام قطبي مانشستر في غضون أيام قليلة، ضد الشياطين الحمر يوم 4 مارس، ثم مانشستر سيتي في السبت 7 من نفس الشهر، ثم برشلونة يوم الأربعاء التالي.

    بجانب الفيروس، الفريق سيعاني من إنهاك بدني واضح بسبب قوة الخصوم وضغط المباريات، بالإضافة إلى الحالة السيئة التي يمر بها الماكبايس بشكل عام على كل المستويات.

    برشلونة يعاني من نفس الأمر، يلعب ضد أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ثم أتلتيك بيلباو يوم 7 مارس، وبعدهما الماكبايس.

    ولكن ما يجعل الأمور سهلة هي كل الظروف المحيطة بنيوكاسل، وحقيقة أنهم سيلعبون أمام بيب جوارديولا ابن برشلونة السابق، عندما يواجه إيدي هاو مانشستر سيتي في كأس الاتحاد.

    وقتها سيطمح برشلونة ومدربه هانز فليك، في إرهاق جوارديولا لخصمه بأقصى شكل ممكن، حتى يتأكد أنه سيحجز بطاقة دور الثمانية من دوري الأبطال دون أي عناء أو دراما غير متوقعة.

0