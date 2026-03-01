Goal.com
زهيرة عادل

"أنا بأمان الآن" .. لاعب برشلونة السابق يتحدث عن اللحظات الصعبة قبل الهروب من إيران بعد الهجمات الأمريكية

المغربي وصل بأمان إلى تركيا..

مع إغلاق المجال الجوي في عدد من دول الشرق الأوسط، وسط الصراع "الإمريكي – الإيراني"، يبدأ عدد من الوافدين في إيران وبعض دول الخليج البحث من ملاذ آمن، للخروج من المنطقة قبل اشتداد الحرب.

وقد نجح المغربي منير الحدادي؛ لاعب برشلونة السابق والاستقلال الإيراني الحالي، في الفرار من إيران نجاح خلال الساعات الماضية، بعد ساعات من حبس الأنفاس.

  • ما القصة؟

    أمس السبت، تفاجأ العالم أجمع بتصعيد أمريكي بالتعاون مع إسرائيل ضد إيران، بضرب عدة مدة بالصواريخ، التي أسفرت بشكل رسمي – حتى الآن – عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من أفراد أسرته، بجانب العشرات من المواطنين.

    في المقابل، رد الجانب الإيراني بضرب القواعد العسكرية الأمريكية في بعض البلدان الخليجية، ما أدى لإغلاق المجال الجوي في منطقة الصراع.

    وكرويًا، تسببت هذه الهجمات في تعليق النشاط الرياضي في بعض البلدان كإيران، الكويت، البحرين، الأردن وغيرها، كما قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات دور الـ16 بدوري أبطال النخبة، ومباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، لأجل غير مسمى.

  • منير الحدادي ينجح في الفرار

    أحد اللاعبين العرب في إيران هو المغربي منير الحدادي، الذي كان قد بدأ مسيرته مؤخرًا بها، بالانضمام إلى الاستقلال في سبتمبر 2025.

    واليوم، ها هو المغربي يعلن مغادرته للبلاد بنجاح، هربًا من الهجمات الأمريكية، إذ حاول في البداية الخروج عبر المجال الجوي، ثم لجأ للبر بعدما عُلقت رحلات الطيران كافة في البلاد.

    وكتب الحدادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أريد أن أشكركم على جميع رسائلكم واهتمامكم بوضعي في إيران. بالأمس كان النية هي مغادرة البلاد جواً، ولكن في النهاية تم إجلاؤنا من الطائرة ولم نتمكن من الإقلاع".

    وأضاف: "قام النادي (الاستقلال) بتوفير سيارة لي لأتمكن من مغادرة البلاد عن طريق البر، وبفضل ذلك، تمكنت من عبور الحدود دون مشاكل. في هذه اللحظة، أنا في أمان في تركيا، وخلال الساعات القادمة سأصل إلى إسبانيا. شكراً للجميع على محبتكم".

  • ماذا قدم الحدادي مع الاستقلال؟

    صاحب الـ30 عامًا شارك في 18 مباراة بالدوري الإيراني، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلهم، خلال 1391 دقيقة مشاركة.

    ويتصدر الاستقلال حاليًا جدول ترتيب الدوري الإيراني برصيد 41 نقطة مع مرور 22 جولة، متفوقًا بنقطتين على تراكتور؛ محتل الوصافة.

    كذلك شارك منير الحدادي في ثماني مباريات بدوري أبطال آسيا 2 مع الاستقلال، أحرز بها هدفًا وصنع مثله، قبل الوداع من دور الـ16 بالهزيمة أمام الحسين الأردني بنتيجة (4-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

    وفي الكأس المحلية، صعد الاستقلال لدور الثمانية، بعدما شارك الحدادي في مباراتين، وصنع هدفًا.

    مسيرة منير الحدادي الكروية

    النجم المغربي بدأ مسيرته الكروية في الأندية الإسبانية، قبل الانضمام إلى أكاديمية برشلونة في عام 2011.

    تدرج الحدادي في الفئات السنية بالنادي الكتالوني، حتى وصل للفريق الأول في يوليو 2015، ليشارك معه في 56 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع تسعة آخرين.

    ورحل أسد الأطلس عن برشلونة في يناير 2019 نحو إشبيلية، بعد  فترة إعارات إلى فالنسيا وديبورتيفو ألافيس.

    ومن إشبيلية إلى خيتافي ثم لاس بالماس فليجانيس، قبل شد الرحال من إسبانيا إلى إيران، في سبتمبر 2025.

