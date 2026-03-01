"أنا بأمان الآن" .. لاعب برشلونة السابق يتحدث عن اللحظات الصعبة قبل الهروب من إيران بعد الهجمات الأمريكية

أحد اللاعبين العرب في إيران هو المغربي منير الحدادي، الذي كان قد بدأ مسيرته مؤخرًا بها، بالانضمام إلى الاستقلال في سبتمبر 2025.

واليوم، ها هو المغربي يعلن مغادرته للبلاد بنجاح، هربًا من الهجمات الأمريكية، إذ حاول في البداية الخروج عبر المجال الجوي، ثم لجأ للبر بعدما عُلقت رحلات الطيران كافة في البلاد.

وكتب الحدادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أريد أن أشكركم على جميع رسائلكم واهتمامكم بوضعي في إيران. بالأمس كان النية هي مغادرة البلاد جواً، ولكن في النهاية تم إجلاؤنا من الطائرة ولم نتمكن من الإقلاع".

وأضاف: "قام النادي (الاستقلال) بتوفير سيارة لي لأتمكن من مغادرة البلاد عن طريق البر، وبفضل ذلك، تمكنت من عبور الحدود دون مشاكل. في هذه اللحظة، أنا في أمان في تركيا، وخلال الساعات القادمة سأصل إلى إسبانيا. شكراً للجميع على محبتكم".

GOAL AR