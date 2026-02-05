Goal.com
علي سمير

عاشق النظام في برشلونة .. فليك يلجأ لـ"سلاح رونالدو" للحفاظ على اللاعبين وحمايتهم من الاحتراق

المدرب الألماني لا يريد ترك أي شيء للصدفة

أصبحت كرة القدم الحديثة تركز على كل شيء يخص اللعبة، رميات التماس والكرات الثابتة داخل الملعب، وحتى خارجه أيضًا، ليصل الأمر إلى الاستعانة بمدرب للنوم!

برشلونة يعيش فترة مميزة حاليًا مع المدرب الألماني هانز فليك، حيث يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد، وحصل على السوبر المحلي، ووصل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بشكل مباشر دون الحاجة للملحق، وتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك.

كل شيء يسير على ما يُرام، عكس غريمه التقليدي ريال مدريد، لذلك يحاول النادي التأكد من إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

    هانز فليك .. عاشق النظام في برشلونة

    من المعروف عن فليك أنه يعشق النظام والالتزام بالمواعيد، يريد كل شيء يحدث بدقة متناهية، ومن لا يسير على نفس النهج قد يتعرض للتهميش مثلما حدث مع الحارس إيناكي بينيا الموسم الماضي وكذلك جول كوندي.

    الأمر لا يتوقف عند هذا الحدث، فليك يفرض رقابة صارمة على اللاعبين سواء في الملعب أو ساحة التدريبات، كل شيء يتم فحصه والتأكد من التزام الجميع بحالة الانضباط التي فرضها الألماني.

    صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت إن فليك يهتم بشكل كبير بالتغذية، حيث يتناول الجميع الإفطار في المدينة الرياضية، وإذا لم يقم أحدهم بذلك، فلديه إمكانية اصطحاب الطعام معه وتناوله في وقت لاحق.

    هناك بعض النجوم لديهم طباخ خاص يعمل بالتنسيق مع أخصائية التغذية في النادي الكتالوني، ولكن يبدو أن كل ذلك لم يكن كافيًا لإقناع فليك، ليتم الاستعانة بمدرب لتنظيم نوم اللاعبين، وذلك لحمايتهم من التعرض للإرهاق البدني بعد المباريات أو أثناء السفر.

    ما هي وظيفة المدرب الجديد؟

    أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن أخصائي النوم الجديد في برشلونة، سيعمل على توفير الراحة المناسبة للاعبين، والتي ترتبط بشكل مباشر بمستوياتهم على أرض الملعب، ومساعدتهم على الاستشفاء وحمايتهم من التعرض للاحتراق البدني.

    أخصائي النوم الجديد في النادي، دوره ينصب على تعافي اللاعبين بشكل جيد من الإرهاق في التدريبات والمباريات، وبعد رحلات السفر الشاقة التي يجريها الفريق بداية من الموسم التحضيري بقارة مختلفة تمامًا، وصولًا بالتنقلات داخل أوروبا وإسبانيا.

    أخصائي النوم سيكون له دورًا هامًا في علاج اللاعبين من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، وكذلك في العودة من المباريات خارج الأرض بالصباح الباكر بعد كل مواجهة.

    المتخصصون في هذا المجال يوصون بأن ينام أي شخص 8 ساعات كحد أدنى، حتى يتمكن من أداء وظيفته على نحو مثالي، ولكن عندما يتعلق الأمر بلاعبي كرة القدم فهذه الفترة المطلوبة تصبح أطول!

    النوم يحمل أهمية كبيرة بالنسبة للرياضيين، ولا يعتمد على الذهاب إلى السرير والاستلقاء فقط، بل أيضًا الابتعاد عن الشاشات قبل ساعة واحدة من النوم الفعلي، وعدم شرب أي مادة تحتوي على الكافيين قبل 10 ساعات.

    وتشمل النصائح أيضًا توفير بيئة مناسبة، مثل غرفة نوم مظلمة وباردة وهادئة، وهي الأمور التي سيحاول برشلونة فعلها، ولكن هناك من قام بنفس الأمر منذ سنوات طويلة .. إنه كريستيانو رونالدو!

    نظام R90 الذي استعان به البرتغالي

    في يوليو 2015، سلطت صحيفة "جارديان" البريطانية الضوء على نيك ليتلهيلز، وهو المدرب الذي استعان به كريستيانو رونالدو خلال فترته مع ريال مدريد لتنظيم ساعات النوم، وأصبح أحد أهم أسلحته للحفاظ على لياقته البدنية.

    الفلسفة كانت تنصب على بروتوكول "R90" الذي يعتمد على الدورات التي يمر بها الدماغ على مدار اليوم، وتستغرق 90 دقيقة، بدلًا من التركيز على ساعات النوم بشكل عام.

    الاستيقاظ في منتصف إحدى هذه الدورات يجعلك تشعر بالتعب، وأما عندما تفعل ذلك في النهاية بالوضع يختلف تمامًا وتصبح أكثر انتعاشًا.

    ولذلك، بدلًا من النوم 8 ساعات مرة واحدة، بدأ رونالدو في إكمال خمس دورات نوم مدة كل منها 90 دقيقة خلال 24 ساعة، ويتم تقسيمها على مدار اليوم في الليل والنهار، مما يعطي جسمه أكثر من فترة استشفاء.

    وخلال نومه يركز نجم النصر السعودي حاليًا على بعض العناصر الهامة وهي كالتالي :

    درجة الحرارة .. تصل إلى 18 درجة مئوية، لأن الأجواء الباردة تساعد جسم الإنسان على الدخول في حالة عميقة من النوم.

    الظلام .. بطبيعة الحال، الضوء يعطل إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن عملية النوم، مما يجعل من المنطقي الحفاظ على بيئة مظلمة.

    الابتعاد عن التكنولوجيا .. الأمر يتضمن الهواتف وشاشات التلفزيون، قبل 90 دقيقة من النوم، لأن الضوء الأزرق الصادر منها قد يسبب الأرق.

    وعمل المدرب نيك ليتلهيلز "Nick Littlehales" مع رونالدو على أدق التفاصيل الخاصة بالنوم، مثل الطريقة المثالية للاستلقاء وهي وضعية الجنين، عن طريق النوم على الجانب مع ثني الركبتين، مما يفسر لنا سر نجاح البرتغالي البالغ من العمر 41 سنة، لأنه لا يترك أي شيء للصدفة، تمامًا مثلما يفعل فليك مع برشلونة!

