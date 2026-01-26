بسبب كانسيلو .. نجم مانشستر سيتي يعرض خدماته على برشلونة والأخير يرفض!

من خلال مستشاره جورج مينديش، يقال إن سيلفا قد تواصل بشكل فعال مع برشلونة بشأن رغبته في الانتقال. ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مع مانشستر سيتي في نهاية الموسم، وبعد ذلك يريد مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز دون دفع أي تعويض، ويحلم باللعب في برشلونة.

سيلفا يحب برشلونة كثيرًا، ويحب النادي كثيرًا، ولديه علاقات شخصية في العاصمة الكاتالونية، وفقًا لصحيفة Sport. بالإضافة إلى ذلك، عاد صديقه المقرب جواو كانسيلو مؤخرًا إلى برشلونة على سبيل الإعارة من الهلال.

تعرف سيلفا على زميله البرتغالي في أكاديمية بنفيكا لشباب لشبونة، ثم لعب معه لسنوات في مانشستر سيتي، وبالطبع في المنتخب الوطني أيضًا.