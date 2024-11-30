لاس بالماس وبرشلونة .. "الغدر الكتالوني" أسقط مصيدة فليك وقضى على سحر لامين يامال

تعثر جديد للفريق الكتالوني في الليجا

بالنظر للوهلة الأولى إلى وضع برشلونة ولاس بالماس قبل انطلاق المواجهة بينهما في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، سنتوقع أنها كانت مجرد نزهة للفريق الكتالوني، ولكن ما حدث لم يكن كذلك.

برشلونة، ورغم قدومه من تعادل مع سيلتا فيجو، إلا أنه كان الطرف صاحب الحظوظ الأقوى للفوز، لأنه دخل اللقاء وهو على صدارة الليجا بينما كان يقبع أصحاب الأرض بالمركز السادس عشر.

الهدف الأول كان كتالونيًا ولكن بأقدام لاعب سابق تدرج بمراحل الشباب مع برشلونة، ويلعب الآن مع لاس بالماس، وهو ساندرو راميريز، قبل أن يُحرز رافينيا هدف التعادل لصالح الضيوف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هانز فليك ظن أنه عاد للمباراة بعد هدف البرازيلي رافينيا بالدقيقة 61، ولكن فابيو سيلفا أعاد بالماس إلى المقدمة بهدف آخر في الدقيقة 67، لينتهي اللقاء بخسارة برشلونة 2/1، ليصبح على أعتاب الابتعاد عن ريال مدريد بنقطة واحدة فقط في حالة فوز الأخير على خيتافي بنفس الجولة، بينما صعد بالماس إلى المركز الرابع عشر.