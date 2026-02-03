Goal.com
برشلونة في "ليلة الوعود": تحالف "لابورتا-فليك" وتعهد يامال بالاعتزال وحلم نهائي المونديال!

ماذا حدث في حفل موندو ديبورتيفو؟!

شهد حفل جوائز صحيفة موندو ديبورتيفو السنوي في مدينة برشلونة حضوراً مكثفاً من إدارة ولاعبي النادي الكتالوني، حيث تحول الحدث إلى مناسبة هامة لاستعراض حالة النادي قبل انطلاق السباق الانتخابي لرئاسة النادي. 

وشهدت الليلة مجموعة من التصريحات الحاسمة التي شملت مستقبل الإدارة الفنية، وولاء النجوم الشباب، بالإضافة إلى تحديثات طبية تتعلق بقوام الفريق الأساسي وطموحات النادي الإنشائية المتعلقة باستضافة المحافل الدولية الكبرى.

  • مستقبل هانزي فليك ووعود لابورتا الانتخابية

    تصدر ملف التجديد والاستقرار الفني مشهد الاحتفال، حيث استغل جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، الحفل ليرسل رسالة طمأنة للجماهير والمدرب الألماني هانزي فليك على حد سواء. 

    ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، ربط لابورتا بقاء فليك في منصبه باستمراره هو في رئاسة النادي، معتبراً أن المدرب الألماني هو الرجل الأنسب لقيادة مشروع برشلونة في المرحلة المقبلة.

    وقال لابورتا في تصريح مباشر: "إذا أصبحت رئيساً مرة أخرى، فسيكون فليك هو المدرب طالما أراد ذلك، فهو يعرف النادي جيداً وسيكون لديه خبرة أكبر في المستقبل، وهو المدرب المثالي لبرشلونة في الوقت الحالي، وبفضله نحن نعيش لحظة جميلة للغاية". 

    وأضاف الرئيس مثنياً على شخصية المدرب وقدرته على قيادة غرف الملابس قائلاً: "إذا كان مدرباً ظاهرة، فهو أكثر من ذلك كشخص، فمنذ اليوم الذي وقع فيه، علمنا أننا نفعل شيئاً مهماً، لأنه كان مدرباً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وعرف كيف يدير مجموعة من اللاعبين الشباب الصغار جنباً إلى جنب مع آخرين لديهم خبرة أكبر".

    من جانبه، بادل هانزي فليك رئيس النادي المديح، مؤكداً على سعادته الكبيرة بالتواجد في النادي الكتالوني وتحقيق حلمه التدريبي. 

    وقال فليك: "إنه لمن دواعي سروري العمل هنا، لدينا رئيس رائع وطاقم عمل ولاعبون ومشجعون، وهذا وقت استثنائي، أنا سعيد جداً هنا وأريد البقاء لسنوات عديدة، لقد كان تدريب برشلونة حلمًا بالنسبة لي".

  • تكريم النجوم وتعهد لامين يامال بالبقاء

    شهد الحفل صعود ثلاثة من أبرز لاعبي الفريق الأول لمنصة التتويج لاستلام جوائز تميزهم عن الفترة الماضية، وهم لامين يامال، ورافينيا، والحارس جوان جارسيا. 

    وكان التصريح الأبرز من نصيب الموهبة الشابة لامين يامال، الذي حصد جائزة تقديرية عن مستوياته المذهلة وتأثيره بقميص النادي.

    ووجه يامال رسالة عاطفية للجماهير حول مستقبله مع النادي قائلاً: "آمل أن أنهي مسيرتي الكروية في برشلونة، أنا في أفضل نادٍ في العالم وأستمتع بكل حصة تدريبية هنا". 

    كما انتهز الفرصة ليؤكد طموح الفريق في المنافسة على كافة الألقاب المتاحة.

  • حالة رافينيا

    أما النجم البرازيلي رافينيا، فقد نال جائزة التميز الرياضي والاحترافية، وتحدث عن حالته البدنية بعد المخاوف التي أثيرت مؤخراً حول إصابته.

    وأوضح رافينيا أن المسألة لا تتعدى كونها إرهاقاً بدنياً بسبب ضغط المباريات، وقال: "لست سعيداً بالإصابة، يجب أن يتغير شيء ما في ضغط المباريات، لكنني أشعر ببعض التعب فقط، وآمل أن أعود إلى الفريق في أقرب وقت ممكن".

    وبناءً على ذلك، تأكد غياب اللاعب عن مواجهة ألباسيتي المقبلة في الكأس، مع تفاؤل بإمكانية لحاقه بمباراة ريال مايوركا في الدوري.

    كما تم تكريم الحارس جوان جارسيا بجائزة التطور، والذي تحدث عن ثبات مستواه وعدم شعوره بالتوتر في المباريات الكبرى، خاصة مواجهة فريقه السابق إسبانيول، موضحاً أنه يمتلك خبرة كبيرة منذ الصغر في حراسة المرمى. 

    وقال جارسيا: "أرى الموسم يسير بشكل جيد، لا نزال في دائرة المنافسة في جميع المسابقات، وهو الأمر الأهم".

  • طموحات الكامب نو واستضافة نهائي مونديال 2030

    في الشأن الإداري والإنشائي، كشف عمدة مدينة برشلونة، خاومي كولبوني، عن اتخاذ النادي والمدينة خطوات رسمية وجادة لضمان استضافة ملعب سبوتيفاي كامب نو لنهائي كأس العالم 2030. 

    ويرى النادي أن ملعبه الجديد سيكون الأفضل والأكثر تطوراً في العالم عند اكتماله، مما يجعله المرشح الطبيعي لاستضافة هذا الحدث التاريخي.

    وأبدى جوان لابورتا حماسه الكبير لهذا المشروع مؤكداً أن الفيفا تضع برشلونة دائماً في الاعتبار عند التخطيط للبطولات الكبرى. 

    وقال لابورتا: "أود ذلك بشدة، فالفيفا تأخذ في الاعتبار مدينة برشلونة والنادي، الذي سيكون لديه أفضل ملعب في العالم، وهذا يمكن أن يصبح حقيقة واقعة".

    برشلونة سيواجه منافسة شرسة على اختيار ملعب نهائي كأس العالم، حيث يسعى ريال مدريد هو الآخر لجعل سانتياجو برنابيو هو المسرح الذي ستقام عليه أهم مباريات البطولة.

