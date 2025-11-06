انتقد ماركو فان باستن، لاعب كرة القدم الأسطوري السابق في نادي ميلان الإيطالي والمنتخب الهولندي، الحكام لعدم احتسابهم هدف نادي بروج، الذي كان من الممكن أن يمنحهم الفوز في المباراة ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء. وانفجر الأيقونة الهولندية غضبًا بعد المباراة، مدعيًا أن النادي البلجيكي "تعرض للسرقة" ومصرًا على أن تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) اتخذت قرارًا خاطئًا.
"تعرض للسرقة وكان يستحق الفوز" .. أسطورة هولندا ينفجر غاضبًا بعد إلغاء هدف كلوب بروج أمام برشلونة في دوري الأبطال
كلوب بروج يفاجئ برشلونة بتعادل دراماتيكي 3-3
تلقى بطل الدوري الإسباني، الذي زار نادي بروج في ملعب يان بريدل يوم الأربعاء، صدمة من الفريق المضيف الذي تمكن من الحفاظ على التعادل 3-3، مما يترك برشلونة في المركز الحادي عشر في الترتيب العام لدوري أبطال أوروبا.
تقدم الفريق المضيف بشكل مفاجئ في الدقيقة السادسة عندما سجل المهاجم الشاب الموهوب نيكولو تريسولدي هدفًا بمساعدة الجناح البرتغالي كارلوس فوربس البالغ من العمر 21 عامًا. لكن الكاتالونيين ردوا على الفور عن طريق فيران توريس، الذي سجل هدفه السابع هذا الموسم بفضل تمريرة من فيرمين لوبيز الذي كان في أفضل حالاته.
أعاد فوربس، الذي أرهب دفاع برشلونة طوال المباراة، التقدم لبروج بعد أقل من 10 دقائق من هدف توريس، وكشف مرة أخرى عن ضعف خط دفاع برشلونة. انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف مهم.
لم يتمكن برشلونة من العودة إلى المباراة، لكنه استعاد حيويته بفضل تبديلات داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي، اللذين عادا مؤخراً من الإصابة. بعد دقيقتين، سجل فيرمين تمريرته الحاسمة الثانية في المباراة، حيث ساعد لامين يامال فريقه على التعادل للمرة الثانية.
سجل فوربس هدفه الثاني في المباراة ليقود بروج إلى التقدم للمرة الثالثة بعد أقل من دقيقتين من هدف التعادل الذي سجله يامال، لكن بروج لم يستطع الصمود أمام الضغط المستمر من برشلونة، الذي أدرك التعادل 3-3 في الدقيقة 77 بعد هدف عكسي سجله كريستوس سزوليس.
- AFP
فان باستن ينتقد قرار إلغاء هدف بروج
اعتقد نادي بروج أنه حقق واحدة من أكبر المفاجآت في التاريخ الحديث عندما سجل روميو فيرمانت الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. لكن بعد مراجعة طويلة من قبل تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR)، تم إلغاء الهدف في النهاية بسبب مخالفة مزعومة من فيرمانت على حارس مرمى برشلونة فويتشيتش شتشيسني.
أعرب أسطورة كرة القدم الهولندية فان باستن عن رأيه على التلفزيون الهولندي، مدعياً أن الهدف كان يجب أن يُحتسب، بينما كان يغلي غضباً. "لقد سُرق كلوب بروج! كان يجب احتساب هدف 4-3. إنه لم يرتكب خطأ على شتشيسني، بل إنه لم يلمسه حتى! شتشيسني نفسه هو من جعل الأمر يبدو وكأنه خطأ، لكنه لم يكن كذلك"، صرخ الفائز بثلاث جوائز الكرة الذهبية بعد صافرة نهاية المباراة.
هانسي فليك غير راضٍ عن قلة الحماس لدى برشلونة
بعد المباراة، تحدث فليك إلى وسائل الإعلام وكشف أنه سيجري محادثة مع لاعبيه قبل أن يضيف أنه غير راضٍ عن أداء فريقه. هذه هي المرة الأولى منذ عام 1969 التي يتمكن فيها نادي بروج من تسجيل ثلاثة أهداف ضد فريق إسباني.
وقال الألماني لقناة "موفيستار بلس" "يمكننا الدفاع في الثلث الأخير من الملعب، لكننا سنتمسك بفلسفتنا لأننا قادرون على تقديم أداء أفضل. عندما تفتقر إلى القوة، لا توجد لديك فرصة، خاصة في دوري أبطال أوروبا. لعب كلوب بروج بشكل جيد جدًا، كما توقعت، وأخبرت اللاعبين بذلك. كان هدف العام الماضي 1-0 سيكون تسلل بمسافة مترين. لكننا نريد أن نلعب لعبتنا. التعادل 3-3 ليس أفضل نتيجة لنا، لكن الجانب الإيجابي في المباراة هو أننا تمكنا من العودة بعد أن تقدموا ثلاث مرات. لكننا بحاجة إلى مناقشة هذا الأمر".
وأوضح أن الدفاع كان يجب أن يحظى بدعم قوي من خط الوسط: "لا يتعلق الأمر بالدفاع في الخط الخلفي فحسب، بل في خط الوسط أيضًا. علينا أن نكون يقظين عندما يخلقون فرصًا بلمسة أو لمستين. الأمر ليس سهلاً، ليس سهلاً على الإطلاق. لقد خلقنا عدة فرص، لكن الحقيقة هي أنهم لعبوا بشكل جيد للغاية. كانوا عدوانيين للغاية، بطريقة إيجابية بالطبع.
"الحقيقة هي أننا لم نتمكن من الضغط على الكرة بشكل فعال؛ خسرنا العديد من المواجهات، خاصة في خط الوسط، وهو أمر بالغ الأهمية ضد لاعبين سريعين مثلهم. بالنسبة لنا، الأمر يتعلق بالكثافة عندما لا تكون الكرة في حوزتنا. قبل كل شيء، علينا أن نكون يقظين عندما يخلقون فرصًا بلمسة أو لمستين فقط. أنا متأكد من أننا سنحسن ذلك".
- Getty Images Sport
برشلونة بحاجة إلى سلسلة من الانتصارات للعودة إلى مستواه المعهود
تمكن برشلونة من الفوز ثلاث مرات فقط في آخر سبع مباريات، وخسر نفس العدد من المباريات بالإضافة إلى التعادل 3-3 ضد بروج. يمكن القول إن خطط فليك تعرقلت بسبب إصابات رافينها وبيدري وجوان جارسيا، لكن البلوجرانا يجب أن يعود إلى طريق الانتصارات هذا الأسبوع، عندما يزور سيلتا فيجو. لقد عانى الفريق في رحلاته إلى استاد بالايدوس، حيث أثبت سيلتا أنه خصم صعب في التاريخ الحديث.