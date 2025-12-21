ضربة كبرى لبرشلونة .. كريستنسن يغيب عن الملاعب لعدة أشهر بسبب "تحرك خاطئ"!

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن تلقي فليك وجماهير برشلونة، صدمة جديدة قبل مواجهة فياريال، بإصابة المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، وغيابه عن المباراة، وعدم سفره مع بعثة الفريق.

ولم يتم الإعلان من جانب برشلونة، عن أي تفاصيل تخص إصابة كريستنسن، إلا أنه وفقًا لمصادر صحيفة "موندو" فإن اللاعب صاحب الـ 29 عامًا، تعرض إلى إصابة بشكل عرضي تمامًا، في نهاية مران الفريق الكتالوني، اليوم السبت.

وأكدت التقارير الصحفية أن اللاعب لم يسافر مع بعثة الفريق، واستمر في برشلونة، ومن المنتظر أن يخضع للمزيد من الفحوصات يوم الأحد، بناء على طلبه لتقييم حالته البدنية وشدة إصابته، قبل فترة الحسم من الموسم.