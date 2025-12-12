referee GOAL ONLYGoal AR
من جدل برشلونة إلى كأس العرب 2025! .. عندما تختلف قرارات ركلات الجزاء في 3 لقطات مُتشابهة و"المنتخب السعودي استثناء"

الجدل التحكيمي يزداد يوميًا في عالم الساحرة المستديرة..

في الفترة الأخيرة أصبح الجدل التحكيمي، يأخُذ حيزًا كبيرًا من أحاديث الجماهير والاستوديوهات التحليلية المختلفة؛ بعد نهاية أي مباراة.

سبب هذا الجدل هو أن هُناك بعض اللقطات المُتشابهة تقريبًا؛ لكن القرارات التحكيمية فيها تكون مختلفة، وذلك من فريق إلى آخر.

نعم.. هذا أصبح يحدُث كثيرًا في عالم الساحرة المستديرة، خلال الفترة الأخيرة؛ ولنا في هذا الأسبوع فقط، أكبر مثال على ذلك.

وشاهدنا في الأسبوع الحالي فقط، 3 لقطات متشابهة تقريبًا، مع قرارات تحكيمية مختلفة؛ بداية من مسابقة الدوري الإسباني، وصولًا إلى بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

وتستضيف دولة قطر، بطولة كأس العرب 2025 على أراضيها؛ حيث انطلقت المسابقة في الأول من ديسمبر الجاري، على أن تنتهي يوم 18 من نفس الشهر.

    3 حالات تحكيمية متشابهة خلال أسبوع واحد فقط

    خلال الأسبوع الحالي أي من السبت الماضي إلى اليوم الجمعة؛ شاهدنا 3 حالات تحكيمية مُتشابهة تقريبًا، لكن القرارات اختلفت فيها.

    الحالات التي نتحدث عنها هُنا؛ هي اصطدام الكرة بالجسد ثم ملامسة يد اللاعب داخل منطقة الـ18، على النحو التالي:

    * أولًا: ملامسة الكرة ليد مارك بارترا، مدافع نادي ريال بيتيس، بعد اصطدامها بجسده أولًا؛ في مواجهة برشلونة يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.

    * ثانيًا: ملامسة الكرة ليد محمد صالح، مدافع منتخب فلسطين، بعد اصطدامها بجسده أولًا؛ في مواجهة السعودية يوم أمس الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    * ثالثًا: ملامسة الكرة ليد مصطفى سعدون، ظهير منتخب العراق، بعد اصطدامها بجسده أولًا؛ في مواجهة الأردن اليوم الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

  • ماذا قرر الحكام في اللقطات الثلاث سالفة الذكر؟

    بعد استعراض اللقطات سالفة الذكر؛ يجب علينا أن نتطرق الآن، للحديث عن القرارات التحكيمية التي تم اتخاذها بخصوصها.

    القرارات التحكيمية التي تم اتخاذها في اللقطات الثلاث؛ بمباريات "ريال بيتيس وبرشلونة، السعودية ضد فلسطين والأردن أمام العراق"، كانت على النحو التالي:

    * أولًا: احتساب "ركلة جزاء" لمصلحة نادي برشلونة ضد ريال بيتيس.

    * ثانيًا: التراجع عن احتساب "ركلة جزاء" لمصلحة منتخب السعودية ضد فلسطين.

    * ثالثًا: احتساب "ركلة جزاء" لمصلحة منتخب الأردن ضد العراق.

    أي أن منتخب السعودية هو من لم تحتسب له "الركلة الجزائية"؛ بعد أن اصطدمت الكرة بجسد ثم يد مدافع فلسطين محمد صالح، على عكس ما حدث مع برشلونة والأردن.

    وبسبب عدم احتساب "الركلة الجزائية" للأخضر السعودي، أو التراجع عنها بعد عودة الحكم أمين عمر إلى تقنية الفيديو "فار"، وذلك في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة ضد فلسطين؛ تم تمديد اللقاء إلى الشوطين الإضافيين.

    إلا أنه في النهاية، نجح المنتخب السعودي في الفوز (2-1) على فلسطين؛ وحجز مقعده بالتالي إلى دور نصف النهائي، من بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

  • لهذا السبب تم استثناء "ركلة جزاء" السعودية ضد فلسطين

    والآن.. يجب شرح الاختلاف بين قرارات الحكام في المباريات الثلاث سالفة الذكر؛ خاصة مع الجدل الكبير الذي أثير بين الجماهير، طوال الأسبوع.

    أولًا.. يجب أن نُشير إلى أن لمسات اليد غير المقصودة داخل منطقة الـ18، لا يُمكن احتسابها كـ"ركلات جزاء"؛ حيث تتحكم بعض الأمور في ذلك، على النحو التالي:

    * الوضع التشريحي ليد اللاعب.

    * قُرب الكرة من اللاعب أثناء الاصطدام بيده.

    فما بالك إذا اصطدمت الكرة بجسد اللاعب ثم يده، هُنا سيقول الجميع أنها يجب أن لا تُحتسب "ركلات جزاء"؛ لكن الوضع تغيّر مؤخرًا.

    حاليًا.. يُنظر إلى الوضع التشريحي للاعب؛ قبل أن تتحوّل الكرة من جسده إلى يده، داخل منطقة الـ18.

    أي أن اللاعب إذا كانت يده خارج جسده، مع توسيع مساحة اللعب؛ هُنا يتم معاملة اللعبة كي لمسة يد عادية، دون أي اعتبار لكونها اصطدمت بجسده أولًا.

    على سبيل المثال.. في مباراة ريال بيتيس وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026؛ عندما اصطدمت الكرة في جسد المدافع مارك بارترا قبل اصطدامها بيده؛ كانت اليد مرفوعة إلى الأعلى كثيرًا وفي وضع تشريحي غير طبيعي، لذلك احتسبت "ركلة جزاء".

    كذلك.. في مباراة منتخبي الأردن والعراق، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب "فيفا 2025"؛ وجدنا أن يد الظهير محمد سعدون كانت خارج عن جسده كثيرًا، لذلك تم احتساب "ركلة جزاء" دون اعتبار أن الكرة اصطدمت في صدره أولًا.

    أما في مباراة السعودية وفلسطين، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب "فيفا 2025"؛ وجدنا أن الكرة اصطدمت في أعلى قدم المدافع محمد صالح، ثم في يده التي ارتكز بها على الأرض.

    أي أن وضع يد صالح كانت طبيعية وغير ممدودة؛ لذلك عندما اصطدمت الكرة بها اعتبر الأمر غير مقصود، وبالتالي التراجع عن "ركلة الجزاء" السعودية.

    كلمة أخيرة عن "الجدل التحكيمي" في كرة القدم

    أخيرًا.. يجب أن نؤكد بأن الجدل التحكيمي الذي يشهده عالم الساحرة المستديرة الآن، لم ولن ينتهي أبدًا؛ حتى مع إدخال التكنولوجيا، والاعتماد على تقنية الفيديو "فار".

    وطالما أن العنصر البشري سيظل مستمرًا في عالم كرة القدم؛ فلابد أن تكون هُناك أخطاء تحكيمية في المباريات، والتي تغضب الجماهير وثير الكثير من الجدل.

    لكن من أجل تقليل هذا الجدل؛ لابد أن تكون هُناك معايير واضحة وثابتة، يتم اعتمادها من جميع الحكام في المباريات المختلفة.

    بمعنى.. لا نرى لعبة تحتسب في مباراة ما، ولا يتم إقرارها في لقاء آخر؛ لأن ذلك من الطبيعي أن يثير الكثير من الشكوك، حتى ولو دون قصد.

    وكما يقال دائمًا؛ سيظل الجدل التحكيمي جزءًا من متعة كرة القدم وإثارتها، حتى ولو كان المشجع العاشق هو من يدفع الثمن.

