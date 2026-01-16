ازدحام برشلونة أرهقه ودي يونج الجديد القشة التي قصمت ظهره! .. "المتمرد" درو فيرنانديز ليس كغيره

"أكبر خيبة أمل في حياتي".. بهذه الكلمات كشفت صحيفة "سبورت" عن ما قاله الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ بعد علمه برحيل أحد جواهر النادي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

جوهرة برشلونة المقصود هُنا؛ هو الإسباني الشاب درو فيرنانديز "18 عامًا"، والذي يجيد في مركزي صناعة اللعب والجناح الأيسر.

درو فاجأ كل من في برشلونة - حسب سبورت -، بقرار فسخ عقده مع النادي؛ وذلك من خلال دفع قيمة "الشرط الجزائي"، والذي يُقدر بـ6 ملايين يورو فقط.

ويدرس اللاعب حاليًا كافة العروض المغرية التي تحصل عليها؛ مع تأكيدات من الإعلامي الرياضي جيرارد روميرو، أن خيار العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي يكتسب قوة كبيرة.

ووسط كل هذه المستجدات السريعة، دعونا نقف على بعض النقاط المهمة؛ التي قد تكون وراء رحيل بيدرو فيرنانديز سارمينتو "درو"، الذي يُصنف كأحد أبرز المواهب في برشلونة..