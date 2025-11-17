قلب الدفاع أولوية أولى.. برشلونة يحدد "القائمة القصيرة" لأهداف الميركاتو!

يمر برشلونة بموسم أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا، في تناقض حاد مع الموسم السابق. يكافح فريق هانز فليك لإعادة إنتاج الصرامة الدفاعية التي ساهمت في مسيرته الممتازة في 2024-2025.

بين خط دفاع متقدم للغاية، يُضرب في ظهره غالباً، وأداء فردي أقل إقناعاً - خاصة من جول كوندي وباو كوبارسي - رأى البلوجرانا عيوبهم تنكشف مباراة تلو الأخرى.

الرحيل غير المعوض لإينيجو مارتينيز إلى المملكة العربية السعودية لم يؤد إلا إلى تفاقم صعوبات برشلونة في إدارة المساحات والمواجهات الثنائية.

الأرقام توضح تماماً مدى إلحاح الوضع: مع استقبال 15 هدفاً في 12 جولة، يظل دفاع برشلونة واحداً من أكثر الدفاعات اختراقاً بين كبار إسبانيا.

إذا كان القطاع الهجومي لا يزال يحد من الأضرار بفضل فعاليته الإجمالية، فإن القلق يتزايد في مكاتب النادي الكتالوني. ديكو وفريقه يعلمون أن التعزيز النوعي أصبح الآن ضرورياً لإعادة التوازن للمنظومة بأكملها. في هذا السياق المقلق، يتم وضع استراتيجية انتداب محددة الأهداف للغاية.