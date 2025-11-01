"علينا الفوز حتى أبقى على الدكة" .. فليك يعلن انتهاء أزمة "سرقة يامال" ويؤكد شعوره ببعض الآلام!

المدرب الألماني قال في المؤتمر الصحفي عن أزمة يامال وحدث السرقة:"انتهى كل شيء، ولا أريد التحدث عن هذا الأمر".

وعن مركز الجناح الشاب:"أعتقد أن الطريق الأفضل لاستعادة مستواه هو اللعب في مركزه، نعم ربما نحتاج في بعض المباريات إلى تغيير الأمور قليلًا والدفع به في خط الوسط، وذلك بسبب قدرته على اللعب في مراكز مختلفة وخلق الفرص بشكل مستمر، لكن من المهم لعبه في مركزه أيضًا".

خسارة الكلاسيكو:"لا أريد أن أنظر إلى الوراء، لسنا في الوضع الأفضل، علينا أن نعمل بجد لمواصلة التواجد على مقاعد البدلاء في جميع المباريات".

مستوى اللاعبين:"من الصعب التفكير فيهم عندما لا يكون بعضهم غير متاحين، في المرانين الأخيرين، لاحظت أن الجميع يحاول تطوير مستواهم، والأمر ينطبق على اللاعبين الشباب أيضًا".