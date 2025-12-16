"هذا يناسبنا تمامًا".. لابورتا يهاجم بيريز وريال مدريد: يعانون من "هوس مرضي ببرشلونة"!

في حديثه للصحفيين، أشار زعيم "البلوجرانا" إلى أن تركيز ريال مدريد المستمر على المشاكل القانونية لبرشلونة هو عرض لمشكلة نفسية أعمق في "قلب" قاعدتهم الجماهيرية.

وبعيداً عن الشعور بالرهبة من الادعاء الخاص لمدريد في قضية نيجريرا أو إدانات بيريز العلنية، ادعى لابورتا أن الهوس قد تحول الآن إلى شيء مزمن.

وصرح لابورتا: "من قبل كان 'برشلونيتيس'، لكنه الآن 'برشلونيتيس حاد'. أرى أن 'البرشلونيتيس' مستقر في قلب جماهير مدريد".

وعند الضغط عليه حول سبب اعتقاده بأن مدريد تبنت هذا الموقف العدواني مؤخراً، تجاهل لابورتا الحجج القانونية المحددة وأشار بدلاً من ذلك إلى الحالة الذهنية لخصومهم. فأجاب قائلاً: "اسألوهم. ما أراه هو أن لديهم 'برشلونيتيس حاد'، وهذا يناسبنا تماماً".

من وجهة نظر لابورتا، فإن الضجيج القادم من البرنابيو هو في الواقع إشارة إيجابية لناديه. وجادل بأنه إذا كان ريال مدريد يقضي جمعياته العمومية في تشريح تاريخ برشلونة ومعاركه القانونية، فإنهم يهملون بيتهم الداخلي.

وأضاف أن هذا التشتت سيكلف "لوس بلانكوس" غالياً في النهاية على أرض الملعب: "هذا يعني أنهم قلقون بشأننا أكثر مما يجب أن يقلقوا بشأنه فعلاً".