منذ أن استلم الألماني المخضرم هانزي فليك، القيادة الفنية للعملاق الإسباني برشلونة، صيف عام 2024، والعالم أجمع يُشاهد "التناغم الكبير" بينه والنجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ والذي تجلى في بطولة كأس السوبر المحلي، التي نُقِلت عبر تطبيق "ثمانية" بشكلٍ مجاني.

هذا "التناغم" أدى إلى انفجار رافينيا، فوق أرضية المستطيل الأخضر، مع قيادته برشلونة للقب تلو الآخر؛ آخرهم كأس السوبر الإسباني 2025-2026، الذي استضافته المملكة العربية السعودية على أراضيها.

تتويج برشلونة بلقب السوبر الإسباني، للموسم الرياضي الحالي؛ جاء بعد الفوز (5-0) على أتلتيك بيلباو في المربع الذهبي؛ ثم الانتصار المثير على الغريم التاريخي ريال مدريد بـ"ثلاثة أهداف لاثنين" في النهائي.

ويُعد هذا اللقب، "الرابع" للعملاق الإسباني في عهد فليك، منذ صيف عام 2024 وحتى الآن؛ وذلك بعد التتويج بالثلاثية المحلية "الدوري، كأس الملك والسوبر"، في الموسم الرياضي الماضي.

المهم.. تتويج كتيبة المدير الفني الألماني المخضرم، بلقب كأس السوبر الإسباني 2025-2026؛ جاء بعد مرحلة شك في الأداء والنتائج، مطلع الموسم الرياضي الحالي.

مرحلة الشك داخل فريق برشلونة الأول لكرة القدم، انتهت بلقطتين جمعتا بين فليك ورافينيا؛ حيث تجلت فيهما معاني "كلمة الرجال"، بكل تفاصيلها.

وكما تقول الحكمة المأثورة: "الرجل الحقيقي من تكون كلمته وعدًا وأفعاله دليلًا"؛ وهو ما يُمكن استعراضه في لقطتين بين فليك ورافينيا، خلال 43 يومًا فقط لا غير.