Goal.com
مباشر
Barcelona GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

خطة جماهيرية ممنهجة وروح انتقامية!.. برشلونة يجهز أسلحته الفتاكة لـ"ريمونتادا الدوري والكأس"

هل يعود برشلونة بقوة في الفترة القادمة؟!..

من الصعب على أي فريق في العالم، أن يُحافظ على نفس المستوى، طوال الموسم الرياضي الواحد؛ فلابد أن تأتي فترةٍ ما، ويتراجع الأداء الفردي والجماعي للاعبين.

العملاق الكتالوني برشلونة يمر بهذه المرحلة الآن؛ إلا أنه لا يزال حيًا في جميع البطولات، حتى ولو تعقدت أموره في بعض منها.

لذلك.. أصبح من الضروري أن يستعيد برشلونة عافيته سريعًا؛ من أجل تعويض ما فاته في فترة تراجع المستوى، خاصة ضد العملاق العاصمي ريال مدريد في الدوري الإسباني ونادي أتلتيكو مدريد في كأس الملك.

وفقد برشلونة "صدارته" للدوري؛ حيث تجمد عند النقطة 58 بعد الهزيمة الأخيرة أمام جيرونا، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب "المركز الأول". 

كما سقط برشلونة (0-4) أمام مستضيفه أتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؛ وذلك قبل لقاء الإياب المرتقب في معقل العملاق الكتالوني "سبوتيفاي كامب نو"، يوم 3 مارس القادم.

وقبل لقاء الإياب ضد أتلتيكو، ومراحل الحسم في الدوري الإسباني وأبطال أوروبا؛ "تتسلح" كتيبة المدير الفني الألماني هانزي فليك ببعض الأمور المهمة، وهو ما سنستعرضه في السطور التالية..  

  • FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    رابطة المشجعين.. برشلونة يجهز "سلاحه الفتاك" قبل مرحلة الحسم

    أعلن الإعلامي الرياضي سيرجي سول، بدء العملاق الكتالوني برشلونة العمل على تواجد رابطة المشجعين، في مدرجات ملعب "سبوتيفاي كامب نو"؛ وذلك بداية من القمة المرتقبة ضد نادي أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

    وتمنع إدارة برشلونة، رابطة المشجعين، من دخول مباريات الفريق الأول لكرة القدم، منذ فترة طويلة للغاية؛ وذلك لرفضهم سداد الغرامات المالية التي تم توقيعها على النادي، بسببهم.

    ووفقًا لسول مساء اليوم الخميس؛ يهدف برشلونة من إعادة رابطة المشجعين إلى المدرجات، لخلق أجواء "الريمونتادا" للاعبين في الفترة القادمة.

    إلا أن إدارة العملاق الكتالوني ستواجه مشكلة، في خطتها لإعادة رابطة المشجعين إلى المدرجات؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عدم جاهزية المكان المخصص لهم في مدرجات "1C"؛ حيث لم يحصل النادي على ترخيص افتتاحه - حتى الآن -، ضمن عملية تطوير ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

    * ثانيًا: وجود صعوبات في توفير أماكن بديلة للرابطة - حتى الآن -؛ حيث لا يزال النادي يعمل على هذا الأمر.

    إلا أن المؤكد هو أن عودة الرابطة إلى مباريات برشلونة، قد تكون "سلاحًا فتاكًا" للفريق؛ فيما تبقى من منافسات في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وليس ضد نادي أتلتيكو مدريد فقط.

    نعم.. الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، صرح أكثر من مرة في المؤتمرات الصحفية، أن أداء فريقه يتحسن بشكلٍ كبير للغاية؛ مع التفاعل الجماهيري في مدرجات "سبوتيفاي كامب نو"، وهو الأمر الذي ستوفره الرابطة بشدة.

    • إعلان
  • CD Guadalajara v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

    بيدري جونزاليس.. أكثر من مجرد "عودة فنية" إلى برشلونة

    عاد الجوهرة الإسبانية بيدري جونزاليس، متوسط ميدان نادي برشلونة، للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، اليوم الخميس؛ بعد الشفاء من الإصابة.

    مشاركة بيدري في تدريبات برشلونة، كانت بشكلٍ جزئي؛ تمهيدًا للعودة إلى مباريات الفريق الأول تدريجيًا، بعد فترة غياب طويلة.

    ومن المقرر أن يحصُل بيدري على بعض الدقائق، في المباريات التي تسبق مواجهة العملاق الكتالوني ضد نادي أتلتيكو مدريد؛ وذلك حتى يصل إلى هذا اللقاء، وهو في أفضل جاهزية ممكنة.

    وعودة بيدري قبل مواجهة أتلتيكو، ولقاءات الحسم في الدوري الإسباني وأبطال أوروبا، بمثابة "السلاح الفتاك" الآخر لبرشلونة؛ للأسباب الآتية:

    * فنيًا: بيدري الوحيد في برشلونة القادر على التحكم في رتم اللعب، والخروج من ضغط المنافس؛ إلى جانب أنه يُحرر زميله الهولندي فرينكي دي يونج.

    * نفسيًا: شعور نجوم برشلونة باستعادة عنصر مؤثر في الفريق؛ ما يرفع من روحهم المعنوية، قبل دخول القمم الكروية القادمة.

    ويتمنى كل عاشق لبرشلونة، أن لا ينتكس بيدري أو يتعرض لأي إصابة جديدة، فيما تبقى من منافسات في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ لأنه أحد العناصر التي لا غنى عنها أبدًا.

  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    الاضطهاد التحكيمي.. شعور يغذي "الروح الانتقامية" في برشلونة

    "إذا لزم الأمر لنواجه الجميع سنفعل!".. هكذا صرح البرازيلي رافينيا دياز، نجم العملاق الكتالوني برشلونة.

    وتعالت الأصوات داخل غرفة ملابس برشلونة، في الأيام الماضية؛ بشأن تعرض الفريق الأول لكرة القدم لـ"خطة ممنهجة"، لمنعه من التتويج بالألقاب.

    هذا الشعور ساد بين نجوم برشلونة، بعد الأخطاء التحكيمية الكارثية التي تعرض لها الفريق في المباريات الأخيرة؛ وجعلته يفقد "صدارة" الدوري الإسباني، مع الخسارة (0-4) ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

    لذلك.. قد يكون هذا الأمر دافع لنجوم برشلونة، فيما تبقى من منافسات في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: رفع مستواهم الفني؛ الذي انخفض بشكلٍ ملحوظ مؤخرًا.

    * ثانيًا: القتال أمام الأندية التي يشعرون بأنها تحصل على دعمٍ خاص؛ مثل العملاق العاصمي ريال مدريد.

    ولخص جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، الذي قدّم استقالته لخوض الانتخابات المقررة في شهر مارس، هذا الشعور السائد بين أبناء كتالونيا؛ بقوله في الساعات الماضية: "عندما يتراجع مستوانا يحاولون عرقلتنا، بينما يساعدون ريال مدريد في الوقت الذي يُعاني فيه.. لكننا سنُقاتل ونتوّج بلقب الدوري".

    وبالطبع.. مثل هذه الأمور قد تكون بمثابة "السلاح الفتاك" لنادي برشلونة؛ لتغيير وضع الفريق في الفترة القادمة، والتتويج بالألقاب بالفعل.

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-ATLETICOAFP

    أتلتيكو مدريد.. هشاشة تحطم "الأسطورة الدفاعية" لمنافس برشلونة

    رغم فوز نادي أتلتيكو مدريد (4-0) على العملاق الكتالوني برشلونة، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026؛ إلا أن الفريق العاصمي، يعيش واحدة من أسوأ فتراته.

    والحقيقة أن أتلتيكو استقبل 6 أهداف في مباراتين، منذ الفوز على برشلونة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الخسارة (0-3) أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني.

    * ثانيًا: التعادل (3-3) مع كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

    واهتزاز شباك أتلتيكو مدريد بـ6 أهداف في مباراتين، وأمام فريقين أضعف بكثير من برشلونة؛ هو بمثابة "السلاح النفسي" الذي قد يخدم أبناء كتالونيا، قبل إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

    نجوم برشلونة ستزداد لديهم الثقة في إمكانية تسجيل 4 أهداف أو أكثر ضد أتلتيكو - المعروف بصلابته الدفاعية -؛ فرؤية ثنائي مثل فاييكانو وكلوب بروج يحرز كل منهما 3 أهداف في الفريق العاصمي، يجعلهم يتأكدون أنهم قادرين على تحقيق "الريمونتادا".

    لكن بالطبع.. سيكون على برشلونة أولًا أن يُعالج نقطة ضعفه؛ وهي عدم استقبال أهداف في شباكه، ووقتها قد يكون قادرًا بالفعل على تحقيق "الريمونتادا" المنتظرة.

0