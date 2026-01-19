AFP
"ينظر لك وكأنه أفضل منك" .. دي يونج ينفجر غضبًا بسبب حكم سوسييداد وبرشلونة!
دي يونج يتهم الحكم بالغطرسة في مقابلة مثيرة
تصاعدت حدة التوتر في ملعب ريال أرينا في أعقاب تعثر برشلونة في سباق اللقب، حيث قدم دي يونج واحدة من أكثر المقابلات الصحفية حدة بعد المباراة هذا الموسم. بعد الخسارة المحبطة 2-1 أمام ريال سوسييداد، لم يتردد لاعب الوسط الهولندي في تقييمه للحكم، مشيرًا إلى أن موقف الحكم تجاه اللاعبين كان غير محترم ومتعجرفًا.
في حديثه إلى DAZN مباشرة بعد صافرة النهاية، بدا دي يونج متوتراً بشكل واضح، كان قد حصل للتو على بطاقة صفراء في اللحظات الأخيرة من المباراة، وهو قرار بدا أنه كان السبب وراء انفجار غضبه. "مع هذا الحكم، الأمر محبط للغاية"، قال دي يونج بغضب. "لا يمكنك التحدث، على الرغم من أنني القائد ويجب أن أتمكن من ذلك".
وأضاف: "ينظر إليك وكأنه يقول 'أنا أفضل منك'. لا يمكنك التصرف بهذه الطريقة".
- AFP
شكوى من إضاعة الوقت
اللحظة الحاسمة التي بدت وكأنها قطعت صبر دي يونج حدثت في الوقت المحتسب بدل الضائع. بينما كان برشلونة يحاول تسجيل هدف التعادل، أصبحت المباراة متقطعة بسبب التوقفات، حيث كان ريال سوسييداد يسعى بطبيعة الحال إلى إضاعة الوقت لضمان فوزه الشهير. حاول دي يونج لفت انتباه جيل مانزانو إلى ذلك، ليجد نفسه في دفتر الحكم بسبب اعتراضه.
وفي معرض سرده للحادث، أوضح الهولندي وجهة نظره، التي اعتبرها معقولة تمامًا في سياق المباراة. وقال: "خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، طلبت منه أن يراقب الوقت لأن كل خطأ - ومن الطبيعي أن يرتكبوا هذه الأخطاء - وكل رمية أو ركلة مرمى كانت مضيعة للوقت". "أخبرته: 'يستغرقون دقيقة لإجراء رمية التماس'. فأظهر لي البطاقة الصفراء. وحتى بعد ذلك، أضاف عشر ثوانٍ فقط. هذا جنون".
هدف لامين يامال الملغى يثير الجدل حول تقنية الفيديو
في حين أن الحكم ومواقفه كانوا من النقاط الخلافية الرئيسية، إلا أن القضية الأكثر إثارة للجدل في تلك الليلة كانت بلا شك الأهداف الملغاة. تشير الإحصائية الرئيسية المتمثلة في إلغاء ثلاثة أهداف إلى أمسية فوضوية، لكن قرارًا واحدًا على وجه الخصوص أثار غضب دي يونج: هدف لامين يامال في الشوط الأول.
تم إلغاء الهدف بسبب التسلل، وهو قرار غير مجرى المباراة. ومع ذلك، كشف دي يونج عن محادثة مذهلة أجراها مع الحكم الرابع على خط التماس، والتي تتعارض مع القرار الذي اتخذ على أرض الملعب.
وأشار دي يونج إليها: "كان السؤال المتعلق بالتحكيم حول الهدف الملغى للامين يامال في الشوط الأول. إذا كان هناك تسلل، فلن يحدث شيء، على الرغم من أنه قيل لنا أنه لم يكن هناك تسلل. تحدثت إلى الحكم الرابع وأخبرني [أنه لم يكن هناك تسلل]".
وقال دي يونج إن هذه ليست المرة الأولى التي يشعر فيها برشلونة بالظلم في هذا الملعب بالذات. وتذكر: "حدث شيء مشابه هنا العام الماضي". وزاد الارتباك المحيط بالقرار من الشعور بالظلم، حيث أشار دي يونج إلى أن حتى المسؤولين على خط التماس لم يكونوا متأكدين من سبب عدم احتساب الهدف.
- AFP
سباق اللقب في الدوري الإسباني يشتعل مع ندم برشلونة على الفرص الضائعة
على الرغم من الغضب الموجه نحو خيل مانزانو، كان دي يونج صادقًا بما يكفي للاعتراف بأن إخفاقات برشلونة أمام المرمى ساهمت في الهزيمة.
الهزيمة في أنويتا هي ضربة قوية لطموحات الفريق في الفوز باللقب، مما سمح للمنافسين بتقليص الفارق، حيث أصبح ريال مدريد الآن على بعد نقطة واحدة بعد فوزه على ليفانتي في عطلة نهاية الأسبوع.
وأكد دي يونج أن "الفوز كان من حقنا"، محولاً التركيز إلى كرة القدم نفسها. "كانت لدينا الفرص، لكننا لم نستغلها وكان حارس مرمى الفريق المنافس جيداً للغاية". وبالفعل، قدم حارس مرمى ريال سوسييداد أليكس ريميرو سلسلة من التصديات الرائعة ليحرم الضيوف من التسجيل، مما أدى إلى إحباط هجوم البلوجرانا طوال التسعين دقيقة.
