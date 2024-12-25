انهيار ديمبيلي واختفاء آخر وأحدهم يحلم بالعودة .. النهاية المظلمة لكل من غدروا ببرشلونة!

هؤلاء ندموا على الرحيل

مثل ريال مدريد تمامًا، اللعب لبرشلونة يعتبر بمثابة الحلم الأكبر للعديد من اللاعبين والمواهب في مختلف أنحاء العالم، ولكن بعضهم لا يعرف قيمة الشيء إلا بعد خسارته.

ربما لا يمر النادي الكتالوني بأفضل فتراته في السنوات الأخيرة، خاصة بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والتغيير المستمر في المدربين، ولكن هذا لا يمنع أن برشلونة يظل برشلونة.

البعض قرر التمرد وترك الفريق، سواء برفض تجديد العقد أو بشرط جزائي منخفض، ولكن النهاية كانت مظلمة للغاية، ليدرك هؤلاء أن العشب لم يكن أكثر اخضرارًا بعيدًا عن ناديهم السابق!