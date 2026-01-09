بعد تعقد صفقة جيهي ومنافسة ريال مدريد على شلوتربيك .. برشلونة يوجه أنظاره نحو "المدافع الخفي" عاشق بويول

من بين جميع الأهداف الدفاعية التي يطمح برشلونة للتعاقد معها، هناك اسم "خفي" يتواجد في قائمة ديكو المدير الرياضي ويريد ضمه للفريق الكتالوني، وهو الهولندي ميكي فان دي فين.

مدافع توتنهام فرض نفسه كأحد أفضل اللاعبين بمركزه في أوروبا، وذلك من خلال المستويات المميزة التي يقدمها مع توتنهام، رغم النتائج المتواضعة للفريق تحت قيادة المدرب توماس فرانك.

ليونيل ميسي سبق أن قال عن زميله الأرجنتيني كريستيان روميرو إنه "الأفضل في العالم"، ولكن فان دي فين تفوق عليه بشكل لافت على مدار الموسمين الماضيين، بفضل سرعته وتميزه في الخروج بالكرة وكذلك قدرته على التهديف.