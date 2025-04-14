برشلونة أمام كتابة تاريخ "لم يحققه ريال مدريد أو غيره!" .. التتويج بـ3 دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في موسم واحد

الحلم اقترب من أن يصبح حقيقة واقعية..

اعتلاء منصات التتويج بالبطولات، هو "حلم" كل فريق في عالم الساحرة المستديرة بالطبع؛ لكن الأندية الكبيرة دائمًا ما تنظُر إلى أبعد من ذلك، بكثير.

هذه الأندية الكبيرة تنظُر إلى الأرقام القياسية الفريدة، وتحقيق الإنجازات التاريخية الخالدة، في كرة القدم.

لذلك.. نرى نادٍ مثل ريال مدريد يتحدث بكل فخرٍ، عن تحقيقه "15 لقبًا" في دوري أبطال أوروبا؛ وهو رقم قياسي في تاريخ اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

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أيضًا.. نشاهد العملاقان برشلونة وبايرن ميونخ، يعتزان بإنجازيهما الخالد في تاريخ الساحرة المستديرة؛ وهو تحقيق السداسية "6 ألقاب"، في موسم رياضي واحد.

وهُنا.. يبرز إنجاز آخر - سيكون فريدًا من نوعه إن تحقق -؛ يركض خلفه نادي برشلونة، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول" بالتفصيل؛ هذا الإنجاز الذي يركض خلفه العملاق الكتالوني، في الموسم الرياضي الحالي، أو حتى ما يُمكن اعتباره بـ"الإعجاز الكروي"..