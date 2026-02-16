عندما يكون السقوط بالجملة.. برشلونة يدمر موسمه بنفسه أمام جيرونا!

تلقى نادي برشلونة هزيمة مريرة أمام مضيفه جيرونا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب مونتيليفي ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.
افتتح المدافع الشاب باو كوبارسي التسجيل للفريق الكتالوني عند الدقيقة 60 من عمر اللقاء قبل أن يعود جيرونا سريعًا بهدف التعادل في الدقيقة 62 عن طريق توماس ليمار ثم أضاف أصحاب الأرض هدفًا ثانيًا قاتلًا في الدقائق الأخيرة ليحسموا النقاط الثلاث لصالحهم.
هذه الخسارة وضعت الفريق في موقف حرج للغاية وأثارت موجة من الغضب في الأوساط الجماهيرية نتيجة سوء إدارة المباراة والقرارات الفنية التي سبقتها ورافقتها طوال التسعين دقيقة مما جعل الفريق يفقد صدارة الترتيب ويتراجع بشكل مخيف في أمتار الموسم الحاسمة.