برشلونة يُغامر بمستقبله! .. لعنة "العقود طويلة الأمد" تعود إلى الواجهة وجوان لابورتا لا يتعلم أبدًا

"ليس عيبًا أن نُخطئ؛ لكن العيب أن نستمر في الخطأ"!.. هذا أمر يعلمه الجميع، إلا مسؤولي العملاق الإسباني برشلونة، على الأغلب.

برشلونة الذي أمتع العالم بأسلوب لعبه ونتائجه، في الموسم الماضي 2024-2025؛ يُعاني من تراجع مستوى العديد من نجومه، في العام الرياضي الحالي.

هذا التراجع أدى إلى خسارة العملاق الإسباني، العديد من المباريات المهمة؛ سواء على المستوى المحلي، أو حتى أوروبيًا.

آخر المباريات التي سقط فيها برشلونة، كانت يوم أمس الثلاثاء "25 نوفمبر 2025"، ضد الفريق الإنجليزي تشيلسي - بطل العالم -؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي.

خسارة برشلونة ضد تشيلسي، على ملعب "ستامفورد بريدج" في مدينة لندن الإنجليزية؛ جاءت بـ3 أهداف دون رد، ووسط مستوى مخيب من عديد النجوم.

على رأس قائمة النجوم الذين خيبوا الآمال فيهم؛ كل من الثنائي الدفاعي "الفرنسي جول كوندي والأوروجوياني رونالد أراوخو"، إلى جانب متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج.

والحقيقة أن ليس هؤلاء فقط من قدّموا مستوى مخيب ضد تشيلسي؛ إلا أنهم أكثر من يجب الوقوف عندهم لعدة اعتبارات، سنتحدث عنها في السطور القادمة.