يتواجد جوان لابورتا، رئيس برشلونة، في إمارة دبي حاليًا لحضور حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025، وقد أجرى حوارًا سريعًا مع قنوات أبو ظبي الرياضية كشف خلاله عن استراتيجية الانتقالات الخاصة بناديه الإسباني وأجاب على أحد أسئلة المقدم بالعربية!
"إن شاء الله" .. لابورتا يكشف استراتيجية برشلونة في الانتقالات، يتقبل "مزحة" خالد بيومي ويرد بالعربية!
"سعداء بالحضور"
بدأ لابورتا حديثه بالتأكيد على سعادته الكبيرة بحضور حفل جلوب سوكر، وفخره بتواجد 3 لاعبين من برشلونة مرشحين للفوز بالجوائز المختلفة.
وأضاف خلال حديثه لقناة أبو ظبي الرياضية "جلوب سوكر احتفال رائع ومذهل بعدد اللاعبين والمسؤولين والمدربين الموجودين هنا، سعداء وفخورون جدًا بتواجد 3 لاعبين ضمن المرشحين للفوز بالجوائز".
أضاف حول طموحاته وناديه في مجال الجوائز الفردية "دائمًا ما نطمح للمزيد، ولكننا علينا احترام الخصوم كذلك لأنهم جزء من تلك الجوائز. نحن سعداء وفخورون بالتواجد هنا، لاعبونا قدموا موسمًا ماضيًا رائعًا ويُكررون الأمر هذا الموسم، نحن نؤدي جيدًا ونقدم كرة قدم جميلة".
مزحة خالد بيومي
المحلل الرياضي خالد بيومي أثار موضوع غياب برشلونة عن النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، ممازحًا لابورتا بالإشارة إلى أنه حزين لهذا الغياب بسبب المال وفقدان العوائد المالية الكبيرة التي حصلت عليها الأندية المشاركة.
لابروتا تقبل المزحة بصدر رحب وضحكة كبيرة، مؤكدًا أنه حزين بالفعل للغياب ولكن ليس لأجل المال المفقود بل للهيبة!، قائلًا "ليست مسألة مال بل مسألة بريستيج وهيبة، لم نُشارك في النسخة الأخيرة لأننا لسوء الحظ لم نكن في ترتيب جيد خلال السنوات الماضية، لكننا نريد المشاركة في النسخ القادمة بالتأكيد".
استراتيجية الانتقالات
الرئيس المثير للجدل أوضح أن استراتيجية برشلونة في الانتقالات تعتمد بشكل أساسي على الاستفادة من النجوم الشباب الصاعدين من أكاديمية النادي، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني التوقف عن ضم لاعبين آخرين جيدين بل هدفهم دمج الطرفين معًا للوصول إلى فريق قوي.
وأضاف "نحن نعمل لإنتاج لاعبين من لاماسيا، ولدينا مواهب عديدة قادرة على الوصول للفريق الأول، تلك هي فلسفتنا ونحن فخورون بها، ولكننا في نفس الوقت نريد التعاقد مع لاعبين آخرين ودمجهم مع نجوم لاماسيا، نحن فخورون بسياستنا تلك".
رد بالعربية!
وأخيرًا، أوضح لابورتا أن هدفهم الأول في برشلونة لعب كرة قدم جميلة وممتعة وبعد ذلك تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أنهم يستهدفون الفوز بجميع البطولات.
وأضاف "نحن نحاول المنافسة جيدًا وبجدية في جميع المنافسات، هدفنا هو اللعب جيدًا ومحاولة الفوز، وسنرى ما سيحدث. نحن واثقون من اللاعبين وتقديمهم لأفضل ما لديهم، خاصة أولئك الذين قاموا بذلك في الموسم القادم. هدفنا الأول هو اللعب الجيد ومن ثم الفوز".
وعند سؤاله من المقدم حول توقعه لبطل الليجا هذا الموسم وإن كان برشلونة، أجاب بالعربية وباقتضاب "إن شاء الله".
موسم برشلونة في 2025-2026
يقدم برشلونة موسماً محلياً استثنائياً فرض فيه هيمنته المطلقة على صدارة "الليجا" برصيد 46 نقطة من 18 مباراة، موسعاً الفارق مع أقرب ملاحقيه ريال مدريد إلى 4 نقاط.
تجاوز "البلوجرانا" كبوة خسارة الكلاسيكو (1-2) والسقوط المفاجئ أمام إشبيلية، ليرد بقوة هجومية كاسحة سجلت 49 هدفاً حتى الآن، محققاً انتصارات لافتة مؤخراً على فرق بحجم أتلتيكو مدريد (3-1) وريال بيتيس (5-3) وأخيراً أوساسونا وفياريال.
ورغم التوهج المحلي، لا يزال مسار الفريق في دوري الأبطال متذبذباً؛ إذ سقط أمام الكبار (باريس وتشيلسي) وتعثر بالتعادل مع بروج، لكنه حافظ على آماله بانتصارات مهمة على نيوكاسل وفرانكفورت واكتساح أولمبياكوس، مما يضع المدرب هانسي فليك أمام تحدي نقل الاستقرار المحلي إلى الساحة الأوروبية، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر، وتبدو مهمته صعبة للغاية في التأهل المباشر إلى ثمن النهائي (ضمن الثماني الأوائل في الترتيب العام)، مع تبقي جولتين فقط بدور المجموعات.
الفريق استطاع التأهل إلى دور الـ16 من كأس إسبانيا بتخطي جوادالاخارا في دور الـ32 بهدفين دون رد، ومن المقرر أن يُواجه إسبانيول في الديربي السبت القادم قبل التوجه إلى السعودية لخوض غمار كأس السوبر الإسباني.
البارسا سيسعى للتويج بأول ألقاب 2026 عبر بوابة أتلتيك بلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني، بالتزامن مع محاولة حسم التأهل الأوروبي وتصحيح المسار القاري في الجولتين الأخيرتين من دوري الأبطال أمام سلافيا براج وكوبنهاجن.