مباراة بعنوان "لا لكرة القدم" .. دي يونج أزاح "أتوبيس" جوادالاخارا وهدية يامال تبعث برسائل الندم لمانشستر يونايتد!

بأتوبيس تم ركنه لفترات طويلة على حدود وداخل منطقة الجزاء، ورغبة قوية في صناعة التاريخ، قرر فريق جوادالاخارا مواجهة برشلونة بأكثر الطرق المنطقية، حتى وإن كان ذلك عكس رغبتك عزيزي المشاهد أو المشجع.

عاشق برشلونة كان يطمح في ليلة مريحة، يتجنب فيها جميع مفاجآت الكأس المزعجة، حيث يفوز فريقه بسهولة تامة ومهرجان أهداف مع إراحة العناصر الأساسية لتجنب الإصابات أو الإرهاق.

وأما المشجع العادي فكانت طموحاته مختلفة.. أهلًا بأي مفاجأة أو صدمة للفريق الكتالوني في هذا الثلاثاء الممل الذي حصل فيه عثمان ديمبيلي على جائزة ذا بيست، وأهلًا بأي معجزة يكتب فيها أحدهم تاريخًا جديدًا، وهو المشهد الذي يحبه أي شخص يميل للتعاطف مع الصغار.

ولكن في الحقيقة أي من النوعين لم يحصل على ما أراد، جوادالاخارا أرهق برشلونة ولم يسمح لاهتزاز شباكه بمهرجان أهداف، كما كانت المباراة مملة إلى حد كبير ولم تشهد الكثير من اللحظات المثيرة، بل كانت بطيئة في معظم فتراتها.

وعلى كل حال، المهمة تحققت وفاز برشلونة بهدفين دون رد على نظيره المتواضع، سجلهما الدنماركي أندرياس كريستنسن من كرة رأسية في الدقيقة 76 من عمر اللقاء والإنجليزي ماركوس راشفورد بالدقيقة 90..