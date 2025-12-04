لن يتكرر المشهد الصادم الذي شهده ملعب سبوتيفاي كامب نو في أبريل 2022، حين غصّت المدرجات بعشرات الآلاف من جماهير أينتراخت فرانكفورت، وتحوّل الملعب التاريخي للبارسا إلى ما يشبه ساحة ألمانية بيضاء، في واحدة من أكثر الليالي إحباطًا في مسيرة النادي الكتالوني الحديثة.

هذه المرّة، ومع اقتراب المواجهة المنتظرة بين برشلونة وأينتراخت فرانكفورت في التاسع من ديسمبر ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، اتخذت الإدارة قرارًا حاسمًا: جميع التذاكر ستكون مخصّصة حصريًا لأعضاء النادي دون استثناء.

الإعلان الرسمي الصادر عن النادي الكتالوني أوضح أن هذه الخطوة جاءت بهدف حماية أمان الجماهير المحلية، ومنع أي سيناريو مشابه لما حدث في 2022، حيث فوجئ النادي واللاعبون والجماهير بأن الأغلبية الساحقة في المدرجات لم تكن تنتمي لجمهور برشلونة، بل لمشجعي الفريق المنافس.

وقالت إدارة برشلونة في بيانها: "هذا القرار يأتي لضمان الأمن، ومنع تكرار ما جرى في 2022، حين لم يكن غالبية الحضور ينتمون للجماهير المحلية رغم أن النادي التزم رسميًا بتخصيص 5 آلاف تذكرة فقط للضيوف، قبل أن يتسلل عشرات الآلاف بطرق مختلفة".