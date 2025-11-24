FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-CHELSEAAFP
قبل مواجهة برشلونة .. كوكوريلا يسخر من إصابة كول بالمر: "لعبة فيفا" وراء ما حدث!

ماريسكا وكوكوريلا يكشفان عن التفاصيل..

ادعى مارك كوكوريلا بخفة أن زميله في تشيلسي كول بالمر كسر إصبع قدمه بعد أن رد بغضب على "خسارة في لعبة فيفا".

كان اللاعب الدولي الإنجليزي على وشك استئناف تدريبات الفريق الأول الأسبوع الماضي بعد غياب دام شهرين بسبب إصابة في الفخذ.

 لكن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا تعرض لانتكاسة طفيفة بسبب إصابة إصبع قدمه عندما اصطدم بباب.

  • بالمر يعاني من إصابة غريبة

    بعد وقت قصير من إصابته بكسر في إصبع قدمه اليسرى المفضلة يوم الأربعاء الماضي، كشف مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا النقاب عن هذه المسألة.

    وقال الإيطالي في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "من المؤكد أنه لن يكون متاحًا للعب يوم السبت، ولا في مباراة برشلونة، ولا في مباراة آرسنال. للأسف، تعرض لحادث في المنزل حيث أصيب إصبع قدمه. ليس الأمر مهمًا، لكنه لن يعود في الأسبوع المقبل. أستيقظ عدة مرات خلال الليل - أصطدم برأسي وساقي وكل شيء - لذا يمكن أن يحدث ذلك".

    قبل مباراة البلوز في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة يوم الثلاثاء، قدم المدرب السابق لليستر سيتي تحديثًا أكثر إيجابية عن بالمر: "نعم، كول يرتدي حذاء [وقائي]. لا نعرف متى سيعود، لكن من المؤكد أنه سيكون قريبًا. إنه بالفعل على أرض الملعب، ويلمس الكرة بالفعل، والشعور [بالنسبة له] جيد".

    وأضاف: "في الوقت الحالي، نحن نركز فقط على مباراة الغد. إنها مباراة دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة، وهذا هو تركيزنا، ثم سننظر إلى مباراة آرسنال. لا أعتقد أنه سيكون متاحًا لهاتين المباراتين، لكنه يبلي بلاءً حسنًا".

  • كوكوريلا يسخر من بالمر

    في حين أن الكثيرين قد يشعرون بالأسف تجاه بالمر بسبب هذه النكسة الأخيرة، إلا أن الظهير الأيسر لفريق تشيلسي كوكوريلا زعم أن هذه الإصابة الجديدة كانت أمراً لا مفر منه.

    وقال للصحفيين اليوم الإثنين: "لأكون صادقًا، لا أصدق ذلك. صحيح أن هذه الأشياء يمكن أن تحدث أحيانًا. لقد تعرضت لها عدة مرات، لكنني أقوى منها، لذا لا أشعر بأي شيء. إنها خسارة كبيرة لنا لأنه كان على وشك العودة للعب معنا والتدرب معنا، والآن عليه أن يرتاح. لكن هذا جزء من الحياة، جزء من حياة لاعبي كرة القدم، لدينا حياتنا الشخصية، ونواجه هذا النوع من المشاكل، لذا آمل أن يتعافى بسرعة".

    عندما سُئل عما كان يفعله، أجاب كوكوريلا: "لا أعرف. إنه يركض لأنني أعتقد أنه خسر لعبة فيفا أو شيء من هذا القبيل، على ما أعتقد!".

  • موسم الإحباط

    من بعض النواحي، كان عام 2025 عامًا صعبًا بالنسبة لـ بالمر؛ بعد عام رائع تقريبًا في تشيلسي عقب انتقاله من مانشستر سيتي، عانى النجم الإنجليزي من الإصابات وجفاف الأهداف.

    لم يستطع التوقف عن التسجيل في أول 12 شهرًا تقريبًا له في ستامفورد بريدج، لكن الأمور لم تسر على ما يرام هذا العام، على سبيل المثال، في هذا الموسم، حدّت مشكلة مزعجة في الفخذ بعد مشاركاته إلى أربع مباريات فقط في جميع المسابقات.

    في أواخر سبتمبر، قال ماريسكا: "نحن بحاجة إلى حماية كول بالتأكيد، 100٪. ليس كول فقط من وجهة نظري الشخصية، لأننا كما قلت الآن بسبب كأس العالم للأندية أو لأننا لا نتوقف أبدًا، نحن بحاجة إلى إدارة وحماية لاعبين مختلفين. لا أعرف الحل بالنسبة لكول، لكننا سنجتمع الآن مع الطاقم الطبي ونقرر الحل الأفضل له. لكنها أيضًا إصابة لا يمكن تحديدها بشكل قاطع. إنها إصابة يمكن أن تتحسن يومًا ما. ليس الأمر أنك تشعر بالألم ويختفي غدًا. أحيانًا يمكن أن تتحسن، وأحيانًا يمكن أن تسوء. لهذا السبب نحتاج إلى إدارة الحالة يومًا بيوم".

    بالمر سجل هدفين في أكثر من 230 دقيقة من اللعب، لكن البلوز كان من الممكن أن يكون في وضع أفضل بوجوده في الهجوم. سيأمل مشجعو تشيلسي أن يعود إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

  • Chelsea FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    مباريات حاسمة لفريق تشيلسي

    بطل كأس العالم للأندية عانى من بعض التذبذب في بداية الموسم، لكن بعد ثلاث انتصارات متتالية، صعد إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    ومع ذلك، قد يكون هذا الأسبوع حاسماً بالنسبة للموسم، حيث يستضيف الفريق برشلونة في دوري أبطال أوروبا ليلة الثلاثاء، قبل أن يستقبل منافسه اللندني وآرسنال المتصدر للجدول يوم الأحد.

    الفوز في هاتين المباراتين قد يعزز ثقة اللاعبين بشكل كبير. أما إذا حدث العكس، فقد تصبح التوقعات أكثر قتامة.

