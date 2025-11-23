معاناة فليك "الممتعة" .. حسم موقف راشفورد وبيدري من مواجهة برشلونة وتشيلسي

شهدت استعدادات برشلونة لمواجهته الحاسمة أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا تطورًا مفاجئًا، بعد أن عاد ماركوس راشفورد إلى التدريبات الجماعية يوم الأحد، عقب ابتعاده عن الفريق لعدة أيام.

وكان الدولي الإنجليزي قد غاب عن تدريبات الخميس والجمعة، كما لم يتواجد في ملعب كامب نو يوم السبت، وسط تضارب في التفسيرات بين مشاكل شخصية، وإصابة طفيفة، ثم أنباء عن إصابته بالإنفلونزا، ما أثار الغموض حول حالته. إلا أن ظهوره مجددًا في المدينة الرياضية بدد المخاوف، وبات مرشحًا بقوة لدخول قائمة الفريق المسافرة إلى لندن.

في المقابل، تأكد غياب بيدري عن رحلة الفريق إلى إنجلترا بعد فشله في العودة إلى التدريبات الجماعية يوم الأحد، لتنتهي بذلك آمال مشاركته المبكرة. اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الخلفية اليسرى منذ الكلاسيكو أمام ريال مدريد في 26 أكتوبر، ورغم تحسن حالته في الأسابيع الماضية، فضّل النادي عدم المجازفة به، مع توقعات بعودته في مواجهة ديبورتيفو ألافيس نهاية الأسبوع، أو على أقصى تقدير أمام أتلتيكو مدريد في الثاني من ديسمبر.

من جانبه، سيكون فرينكي دي يونج متاحًا للعب في دوري الأبطال بعد غيابه عن مواجهة أتلتيك بيلباو للإيقاف، ما يمنح هانسي فليك دفعة مهمة قبل مواجهة تشيلسي الذي يمتلك خط وسط قوي وشرس. كما يُنتظر أن يشارك أليخاندرو بالدي رغم خروجه مصابًا من مباراة بيلباو، في وقت خضع فيه عدد من اللاعبين الأساسيين لجلسات استشفاء عقب الفوز العريض 4-0.