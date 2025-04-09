برشلونة ضد بوروسيا دورتموند | تحالف فليك وليفاندوفسكي يدمر الألمان بدون رحمة .. وعرش كريستيانو رونالدو اقترب يا رافينيا!

شتشيسني يحافظ على سلسلته الذهبية مع البارسا

أراد برشلونة أن يكمل سعادة جماهيره التي احتفلت أمس بهزيمة الغريم التقليدي ريال مدريد أمام آرسنال بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، وكان له ما أراد الليلة بفوز رائع وعريض على الضيف الألماني بوروسيا دورتموند.

برشلونة روض أسود الفيستيفاليا وأكرم ضيافتهم برباعية نظيفة، اليوم الأربعاء على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات جولة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وبذلك الفوز، يضع برشلونة قدمًا ونصف في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 5 سنوات، حيث تنتظره مهمة سهلة في الإياب بألمانيا، متحصنًا برباعية تجعل مسألة عودة دورتموند شبه مستحيلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

والأهم من ذلك، أن برشلونة قدم نفسه الليلة كمرشح قوي بل ولن نبالغ إن قلنا الأقوى والأبرز للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وإعادة الكأس الغالية إلى خزائنه والغائبة منذ 10 سنوات كاملة.

وترصد النسخة العربية من "GOAL" أبرز ملامح الانتصار العريض لبرشلونة على بوروسيا دورتموند في ليلة لا تنسى من ليالي البارسا في دوري الأبطال...